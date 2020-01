Jorge Pombo ha estrenado este mediodía el periodo de presentaciones en el mercado invernal de la temporada 2019/20. El atacante, acompañado por el director deportivo, Óscar Arias, ha admitido su alegría por recalar en el proyecto cadista. "Vengo al Cádiz para aportar, tengo muchas ganas e ilusión".

El delantero había tomado buena nota de lo que va a vivir, pues así se desprendía de sus palabras. "Estoy en un club en una ciudad bonita que tiene una clara ambición que es la de esta arriba. Hay que ir poco a poco y trabajar", relatando seguidamente cómo se desarrolló la operación para que se efectuara su cesión. "Me llamó Óscar (Arias) para que viniese y por él he venido a Cádiz. Es una etapa muy bonita y vengo aquí para aportar y dar el cien por cien en beneficio del equipo".

Pombo no oculta la dura pugna que tiene por delante para hacer ruido de amarillo. "No vengo aquí con nada asegurado porque mi idea es aportar sean los minutos que sean. Vengo con muchas ganas. El entrenador me ha pedido que sea el Jorge Pombo de las últimas temporadas, no el de la última", aclaraba antes de agregar que "debo ser yo mismo, que confíe en mí y las cosas saldrán rodadas". "Me veo para lo que quiera el míster. Si me mete de primeras o algún minuto daré el cien por cien. No vengo a ser el centro de atención porque mi intención es aportar".

El atacante natural de Zaragoza realizó un análisis de sus condiciones futbolísticas. "Soy un jugador muy potente, con buena salida de balón y tengo disparo. Pero esto es algo que prefiero demostrar en el campo". Precisamente lo que no ha podido lograr en su tierra en una primera mitad de campaña complicada. "Igual no he estado en mi mejor nivel. Por eso ahora aquí vengo aquí a aportar y a dar mi máximo nivel. Seguro que lo conseguiré".

Cabe recordar que Jorge Pombo recala en el Cádiz en calidad de cedido por el Zaragoza y que el club gaditano se reserva una opción de compra. A sus 25 años, este ariete ha desarrollado toda su carrera en el club maño, de cuyo filial pasó a la primera plantilla en 2016.