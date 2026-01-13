Movimiento importante del próximo rival del Cádiz CF

El Albacete, equipo que el próximo domingo recibirá al Cádiz CF, refuerza su delantera con la incorporación de Samu Obeng, procedente del Ceuta, que firma hasta junio de 2027 y se convierte en el primer fichaje del mercado de invierno para el cuadro albaceteño.

Con más de 170 partidos en la categoría de Plata, el atacante ghanés estuvo unos años en las categorías formativas del Getafe CF para después jugar en varios equipos del fútbol catalán.

En 2018 recaló en el CD Calahorra, debutando así en el fútbol de bronce español, donde jugó 28 partidos en una temporada, anotando siete tantos y granjeándose un contrato con la disciplina del Real Oviedo en el verano de 2019. Aunque llegó con ficha del filial azul, Obeng no tardó en hacerse un hueco en el primer equipo y, en consecuencia, en LaLiga Hypermotion.

En su primer año disputó 18 encuentros oficiales con el conjunto oviedista, en el que estuvo un total de tres temporadas y media y participó en 116 partidos oficiales y sumando 15 dianas. En enero de 2023 se incorporó a las filas de las SD Huesca, en la que estuvo temporada y media, jugando 56 encuentros y marcando 11 goles.

En la temporada 2024-25 jugó en el extranjero, la primera parte en el Casa Pia, de la máxima categoría portuguesa, y acto seguido en el Wydad AC de Marruecos.

El pasado verano regresó al fútbol español de la mano de la AD Ceuta, desde donde aterriza en la plantilla, entrenándose este martes con el primer equipo blanco y este miércoles formará parte de la convocatoria en el partido de Copa del Rey frente al Real Madrid.