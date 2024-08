El motivo por el que Cervera se alegra del entrenador elegido por el Cádiz CF

El Cádiz CF, el CD Tenerife... y Álvaro Cervera. Un entrenador que dejó huella en la capital gaditana y en la tinerfeña. El ídolo del cadismo más de dos años después de su marcha, ha hablado de su pasado en el Nuevo Mirandilla y del presente de los amarillos.

"El Cádiz no ha empezado bien. Eso no es bueno pero a veces es un toque de atención para entender que la temporada no va a ser fácil y que con el equipo del año pasado no te vas a pasear", apunta en Cope Tenerife.

Como cadista que se considera, se alegra de la llegada de Paco López al banquillo del conjunto amarillo. "Han acertado con el entrenador, sobre todo es una gran persona y un tío calmado, algo muy importante". Y no le falta la razón porque el valenciano está mostrando mucho temple después del 0-4 ante el Zaragoza y un proyecto de refuerzos que no cumple lo que se esperaba. "El arranque del Cádiz no ha sido bueno pero volverán a coger la onda, ante el Levante el partido fue totalmente distinto y el equipo estuvo mucho mejor".

Hablar del Cádiz CF y de Cádiz es algo que entusiasma a Cervera, que hizo historia en el banquillo del equipo. "Fueron siete años en Cádiz. Cogimos un equipo en una situación complicada -en Segunda B- y acabamos en Primera. Me implique mucho porque me gusta mucho la ciudad, me trataron muy bien. Al final cuando todo acaba con los malos resultados la gente se acordó más de lo hecho que de lo último que había ocurrido. Siempre le estaré agradecido a eso. Cádiz es una ciudad a la que vuelvo siempre y es un gran recuerdo siempre", finaliza el ex técnico cadista, que este sábado a las siete de la tarde estará muy atento al televisor.