Momento complicado para Paco López en el Cádiz CF

El Cádiz CF no sólo no arranca el motor sino que además se empeña en flirtear con las posiciones bajas de la clasificación en un mal comienzo de temporada 2024-25 que pocos podían imaginar. Después de caer con estrépito ante el Real Zaragoza en la jornada inaugural de Liga (aquel 0-4 en el estadio Nuevo Mirandilla), el conjunto amarillo trató de enmendarse (llegó a ganar dos partidos fuera de casa) hasta que en la séptima y en la octava jornada tropezó con la durísima realidad.

Las recientes derrotas frente al Eldense (1-2) y el Huesca (3-1) metieron en el hoyo a un equipo que a la vista está que no funciona. Con sólo 9 puntos de 24, la palabra crisis continúa encima de la mesa después del descenso a Segunda División. Las cifras y pobre la puesta en escena demuestran que anda lejos de adaptarse a la nueva categoría. La única esperanza a día de hoy es el extenso margen de tiempo para reaccionar. El presente es preocupante pero el futuro está por hacer. La mejoría es obligada para aspirar a lo máximo o, en un caso extremo, para huir del inquietante coqueteo con los últimos cuatro puestos de la clasificación. La zona de arriba de la tabla aún queda lejos.

Poco después de consumar el fracaso que suponía perder la plaza en la élite del balompié español, el club contrató a Paco López para liderar el proyecto que persigue el objetivo del inmediato regreso a Primera. Un entrenador que se ha ganado un nombre con muchos años de trabajo, experiencia en la división más alta (147 dirigidos entre el Levante y el Granada) y un ascenso con el conjunto de la ciudad de la Alhambra.

La del Cádiz CF parecía una apuesta segura. Sólo faltan los resultados, que de momento son adversos como refleja el hecho de haber pérdido casi dos tercios de los puntos disputados. El técnico no termina de hallar la fórmula para hacer que el equipo adquiera el mínimo de regularidad necesario para abrirse de paso entre los rivales.

Salvo en casos puntuales, la solvencia del equipo brilla por su ausencia. El inquilino del banquillo no dota de equilibrio a un Cádiz CF que se desenvuelve sobre el césped como una escuadra vulnerable. El sistema defensivo emite señales de debilidad detectadas con facilidad por los adversarios. Pese a las variaciones que hace en el once, lo que no cambia es el rendimiento general de un equipo al que se le pone cara de perdedor.

Paco López atraviesa un momento complicado en el cuadro gaditano, el más difícil desde su aterrizaje después de dos derrotas seguidas que acrecientan las dudas. Los resultados no acompañan y no consigue dar con la tecla. Su puesto a día de no hoy parece que corra peligro a la espera del desarrollo de los próximos envites.

Si por algo se caracteriza el club en los últimos años es por tener paciencia con los entrenadores. La destitución sólo llegaría en el caso de que la situación se volviese insostenible. En el futuro más cercano, ganar es indispensable para el cuerpo técnico, la plantilla y una afición que no sale de su desencanto desde hace un año.