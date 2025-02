Misión en Estepona del filial del Cádiz CF

El Cádiz CF Mirandilla pretende prolongar su buena dinámica después de enlazar seis partidos sin perder y empatar ante el líder en el más reciente. Tras el 1-1 en casa frente al UCAM Murcia el pasado fin de semana, el filial cadista afronta la 22ª jornada de Liga del grupo 4 de Segunda Federación con la visita al Estepona el domingo 9 de febrero (a partir de las cinco de la tarde).

El conjunto gaditano parte desde la 15ª posición (de 18 equipos) con 23 puntos y están a dos puestos y un par de puntos de esquivar un descenso que hace semanas parecía imposible cuando sufría como colista.

El reto es sorprender a una escuadra costasoleña que reside en la parte media de la clasificación con 27 puntos y regresa a su feudo después de caer por 1-0 en el terreno del Juventud Torremolinos, nuevo líder tras el empate del UCAM en El Rosal.

Una victoria daría al Cádiz CF Mirandilla un impulso más en su incesante contienda por la permanencia. Los visitantes viajan con la moral alta y el deseo de sacar un resultado positivo.

El entrenador del filial cadista, Francisco Cordero, analizó en rueda de prensa la previa del enfrentamiento ante el Estepona que se dirime el domingo en el municipio malagueño.

El técnico cadista es consciente de la dificultad pero confía en sus jugadores: “Sabemos que nos vamos a encontrar un equipo con un poco de ansiedad por intentar conseguir una victoria lo antes posible y para nosotros conseguirla sería un un salto importante. Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes para conseguir algo positivo, igual que ellos porque lo necesitan. Quizás nosotros estamos en una dinámica positiva y lo vemos ahora todo de otra manera. Debemos jugar con eso para para intentar conseguir algo positivo y seguir con esta racha".

Cordero ensalzó el potencial del adversario. Explicó sobre el Estepona que "es un equipo que quizás no está donde se presuponía que debía estar al principio de temporada pero no deja de ser un equipo que tiene grandísimos jugadores, que juegan bien al fútbol y que en su campo necesitan hacer un buen partido y tener un buen resultado para salir de esa dinámica, que no tan negativa, pero sí que de no conseguir victoria."