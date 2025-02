Ex jugadores del Cádiz CF que están sin equipo: uno acaba de rechazar una oferta

Cádiz/El mercado de invierno ha deparado movimientos en numerosos que en ocasiones no fueron del todo buenos para los futbolistas. El Cádiz CF realizó dos fichajes y propició la salida de cuatro jugadores, de los cuales uno está sin equipo como otros de otras escuadras que también se quedaron en paro.

No son pocos los ex futbolistas del Cádiz CF que se encuentran sin trabajo. Algunos se quedaron sin trabajo recientemente y en otros casos la situación viene de atrás. Son agentes libres y puede fichar por cualquier equipo del mundo.

El caso más cercano es el de Cristian Glauder, despedido por la entidad cadista el padado 31 de enero y ahora a la espera de una oferta para volver a competir.

Salvi, cadista entre 2015 y 2022, está libre tras su salida del Espanyol. Llegó a sonar como posible refuerzo del equipo amarillo tras la marcha de Iván Alejo, pero nunca estuvo en la agenda de la dirección deportiva. No se puede descartar la opción del Tenerife de Álvaro Cervera, que conoce bien al sanluqueño.

Lucas Pérez dio la sorpresa cuando anunció su marcha del Deportivo de La Coruña a mitad de temporada por razones personales. El hasta hace poco capitán del cuadro gallego se fue del Cádiz CF en el ecuador del curso 2022-23 para ayudar al Depor a subir a Segunda. Ahora vuelve a salir en el mercado de invierno y aunque se especuló con la posibilidad de que recalase en el Rayo Vallecano, la realidad es que está sin equipo. El delantero acaba de rechazar una oferta del PSV Eindhoven.

Carlos Akapo jugó en el Cádiz CF entre 2019 y 2022 y tras acabar su contrato firmó por el San José de la Liga de Estados Unidos, con el que finalizó su vínculo el pasado 1 de enero. Desde entones está sin equipo.

Jorge Meré (cadista una campaña y media) también está sin empleo desde que el 1 de enero dejó de pertenecer al América (México). Tampoco tiene equiipo José Ángel Carrillo tras su reciente salida del Real Murcia. El delantero vistió de amarillo una temporada y media en Segunda.

El extremo Álvaro Jiménez jugó en el Cádiz CF en el primer tramo de la temporada 2021-22 antes de salir cedido a otras escuadras. El pasado verano firmó por el Iraklis (Grecia), del que salió el 31 de enero.

Hay casos de ex jugadores del Cádiz CF que llevan más tiempo en paro. Maxi Gómez no tuvo una buena campaña 2024-25 en el cuadro gaditano y cuando regresó al Trabzonspor (Turquía) tras finalizar su cesión le rescindieron su contraato el pasado 19 de agosto. Desde entonces no tiene equipo.

Cadista entre 2017 y 2023, Alberto Perea está libre desde el 17 de julio de 2024 cuando terminó su contrato con el Granada.

Filip Malbasic jugó en el Cádiz CF la segunda parte del curso 2019-20 (el del ascenso a Primera) y la totalidad del 2020-21. El delantero terminó 1 de julio de 2024 su vínculo con el Vojvodina y desde entonces está en paro.