"El Mirandés es sólido, pero tenemos armas para ganar en cualquier campo"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, como previa del encuentro que este sábado, 9 de noviembre (16:15 horas), disputará en el feudo del Mirandés. Otra cita de enorme importancia a tenor de la situación del equipo amarillo.

A vueltas con lo sucedido en El Molinón. "Tratar de explicar aquí ciertas cosas cuando los resultados son tan negativos, es difícil. Un equipo como nosotros fuera de casa, llegas 25 veces a zona de finalización y el rival llega a esa zona once o doce veces. Debe ser suficiente para hacer goles, pero no tiras entre palos. Ellos tiran dos, uno de penalti, y hacen los goles. Pero todo lo que diga no nos vale porque no es suficiente para ganar partidos", se lamentaba antes de responder si se trata de falta de confianza para lanzar a portería: "Lo hemos visto en el vídeo. Se juntan muchas cosas para llegar a zona de finalización y no hacer gol".

Lo que aguarda al Cádiz CF en Anduva. "El ganar como sea queda vacío. Queremos ganar cuanto antes otra vez para volver a la senda de la confianza. Para eso, nos vamos al juego, al análisis que hemos hecho dentro. Y tener el convencimiento de que podemos ganar a cualquiera. No tenemos la sensación de que el rival sea mejor que tú. Tuve la sensación de que el equipo era dominador (en Gijón). A eso nos tenemos que agarrar en Anduva, donde tendremos un rival muy fuerte en su campo".

Qué partido espera frente al Mirandés. "Los números de ellos son totalmente diferentes a nosotros. Antes del día del Oviedo no era normal que llevaran pocos goles ni tampoco que encajaran cuatro en Oviedo. Esto nos dice que hay que insistir y que debemos y podemos cambiar la dinámica. El Mirandés es sólido en su campo, pero tenemos armas para ganar en cualquier campo. Lo digo y lo repetiré".

El rival. "Los últimos años se ha caracterizado por tener gente joven, con hambre y ambición que van allí a darse a conocer. Y hay gente que pasó por allí y que ahora estan en Primera División. Le meten ritmo al partido y la juventud les da para ser intensos y dinámicos en la presión", advierte Paco López.

La ansiedad y nervios de estar en la zona baja de la clasificación. "Ha sido así desde que hemos empezado. Debemos irnos siempre al juego, a la mejora. Sé que suena repetitivo y que debo contestar a lo que preguntáis. La solución pasa por insistir, y claro que crece la ansiedad, que es una emoción normal cuando las cosas no salen".

La sanción de dos partidos. "No me parece justo lo que pasó. Ya lo dije en rueda de prensa. No abro la boca en todo el partido y en el 92 hacen el gol de penalti y es verdad que le diga al asistente que con el tema de las manos pitan lo que les da la gana, y por esa frase avisa al árbitro y a éste le dio pena amonestarme. Es verdad que en el túnel le dije que lo que había hecho era de mala persona".

La postura del presidente, Manuel Vizcaíno. "Me traslada confianza y tranquilidad en que lo vamos a sacar. El hecho de estar aquí todos los días, tanto él como la dirección deportiva, te ven trabajar. Te da confianza pero uno tiene cada vez más responsabilidad porque eres el máximo responsable del equipo", añadiendo de manera favorable que "no es normal lo del presidente". "Manolo Vizcaíno está encima y nunca con un reproche y sí con palabras de confianza".