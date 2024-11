El gaditano del Mirandés al que se enfrentará el Cádiz CF

El Cádiz CF se presentará este sábado en Anduva sabiendo que en las filas del CD Mirandés juega un futbolista gaditano. Un centrocampista de corte ofensivo que desde la temporada pasada se ha ganado llevar galones dentro del equipo. Será uno de los enemigos a batir por parte del conjunto amarillo.

El Mirandés, que se encuentra a un punto del segundo clasificado y, por tanto, del ascenso directo a Primera División, ha consolidado esta buena situación en la tabla con sus partidos en casa, razón por la cual el centrocampista Alberto Reina ha apuntado la necesidad de mantener el nivel lejos de su afición.

"Hay que intentar dar un paso adelante fuera también, pero ahora jugamos con nuestra gente y tenemos que seguir la misma línea que veníamos mostrando", apuntaba este miércoles durante una comparecencia informativa en una semana especial para él al enfrentarse al conjunto principal de su provincia natal.

Reina también fue portavoz del vestuario al reconocer que el mensaje del técnico, el italiano Alessandro Lisci, quien criticó la falta de intensidad en la primera parte del partido en Tenerife (1-0), caló profundamente en el equipo. "Tiene razón, estamos a un gran nivel este año y hay que aprovechar esta dinámica, hay que intentar alargarla para ganar el máximo de puntos. Si pierdes, esta dinámica se corta y nos duele a todos", ha explicado.

A pesar del revés recibido en las islas, el mediocentro chiclanero ha destacado el sobresaliente rendimiento del Mirandés en el campeonato, siendo "un equipo humilde", agregando que "es la línea que debemos mantener" ahora que reciben al Cádiz CF.

Mirando hacia el partido de este próximo sábado (16:15 horas en el estadio de Anduva), Alberto Reina y sus compañeros se preparan para recibir al Cádiz CF, un equipo que, pese a su gran plantilla y presupuesto, figura en la parte baja de la tabla y que desde la primera semana de competición pelea por escapar de la quema del descenso. Y es que el jugador se ha convertido en un fijo en el once de Lisci consiguiendo también el liderazgo en el vestuario. "Soy un futbolista que quiere crecer cada día, no me pongo objetivos a largo plazo. Veremos hasta dónde llego en esto del fútbol, soy un trabajador e intento ser mejor cada día", ha concluido.

Alberto Reina jugó en el Chiclana Industrial antes de pasar a la cantera del Real Betis, desde donde su evolución fue favorable y jugó con 18 años en Tercera con el Alcalá, para seguir luego en el Ceuta -en dos etapas distintas-, el filial de la UD Las Palmas y ahora el Mirandés.