Mirandés-Cádiz CF: horario y dónde ver en televisión

Comienza la era Sergio González en el Cádiz CF, que visita Anduva para abrir la 30ª jornada de LaLiga Hypermotion con el objetivo de que el equipo amarillo consiga su primera victoria de la segunda vuelta de la competición. La empresa será complicada debido a que visita un campo maldito para los intereses amarillo. Enfrente estará el Mirandés, que en un solo año ha pasado de estar a punto de subir a LaLiga EA Sports a estar metido de lleno en la pelea por no descender a la Primera RFEF.

Para la visita a Anduva, Sergio González se ha encontrado a una plantilla muy cambiada de la que disfrutó en su etapa amarilla en Primera División. De esa época solo quedan David Gil, Iza Carcelén, Álex Fernández, Kouamé, Brian Ocampo y Roger Martí.

Para este encuentro, el técnico amarillo cuenta con las bajas de Tabatadze, Ontiveros y Mario Climent por lesión. Vuelve a estar disponible Bojan Kovacevic, el verdadero baluarte de la defensa amarilla que se ha recuperado en tiempo récord de su lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano. Por su parte, se ha quedado fuera de la citación por decisión técnica el delantero Jerónimo Dómina.

De esta forma, la convocatoria estará formada por los porteros David Gil, Víctor Aznar y Fer Pérez; los defensas Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Iker Recio, Sergio Arribas y Raúl Pereira; los centrocampistas Rominigue Kouamé, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Brian Ocampo, Antoñito Cordero, José Antonio de la Rosa y Suso; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.

Por parte del Mirandés, Antxon Muneta no podrá contar con el concurso de Alberto Marí y el excadista Carlos Fernández por lesión, y Fernando Medrano y Pablo Pérez por sanción.

Horario del Mirandés-Cádiz CF

El partido que jugarán el conjunto gaditano y el de Miranda de Ebro correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga Hypermotion se celebrará el viernes 13 de marzo en el Estadio Municipal de Anduva a partir de las 20.30 horas.

Dónde ver el Mirandés-Cádiz CF

El partido que protagonizarán los equipos dirigidos por Antxon Muneta y Sergio González se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange TV, DAZN, DIGI, Vodafome o Prime Video, entre otras.

Además, en la web de Diario de Cádiz se podrá seguir el minuto a minuto en directo de todo lo que suceda en Anduva.