Minuto de silencio de los porteros del Cádiz CF

El lunes 27 de octubre se conoció la triste noticia del fallecimiento de José Manuel Ochotorena, ex portero del Real Madrid y del Valencia, preparador de porteros en la etapa más gloriosa de la selección española y actual entrenador de guardametas del club de Mestalla. El Valencia confirmó la pérdida irreparable del ex cancerbero. En el Cádiz CF reaccionaron una vez conocido el hecho luctuoso.

El Valencia lamentó "profundamente" la muerte del que dijo que es "leyenda" del club", con el que ganó el 'Trofeo Zamora' y "referente del fútbol español".

El club de Mestalla destacó la "huella imborrable" que ha dejado como "formador de porteros" y destacó que su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

Desde el Cádiz CF también mostraron sus condolencias por el fallecimiento. El club colgó en sus redes sociales una fotografía de los porteros del equipo amarillo junto con el entrenador de este puesto específico, José Manuel Santisteban, antes del entrenamiento desarrollado el lunes en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

"Nuestros porteros guardaron un minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena. Maestro de guardametas y referente del fútbol español. Descanse en paz", expusieron desde la entidad cadista para manifetar su pesar.