El miedo a otro descenso sobrevuela el Cádiz CF

La experiencia es un grado y la del Cádiz CF en los últimos años demuestra que no es tan difícil pasar en dos temporadas de Primera División a Primera Federación (antigua Segunda B). Como ese temor cada vez cala más hondo en las oficinas del Nuevo Mirandilla, no hay inconvenientes en dejar entrever abiertamente que existe auténtico pavor a un nuevo descenso que, en eso caso, sacaría al conjunto gaditano del fútbol profesional.

El Cádiz CF ya sabe en este siglo lo que es saborear las mieles de la elite y hacerlo poco después en campos de fútbol de la España más profunda. Como ya ha sucedido, nadie quita que la bola del bloqueo se dé de nuevo cita y se produzca un batacazo de catastróficas consecuencias, deportivamente hablando. El espejo del Málaga es el más reciente que existe como referencia entre los dirigentes cadistas.

No quedaba muy lejos ver al equipo de la Costa del Sol en Primera, incluso disputando la Liga de Campeones, y tras caer de Primera pegar un segundo golpe a Primera Federación. Y eso que ha tenido el acierto y la fortuna -todo cuenta- de salir el primer año después de una terrible fase de ascenso.

La creación de la Primera Federación, tras el caos que generó el COVID con ascensos y descensos en el fútbol no profesional, no ha dado el resultado esperado y sigue siendo el pozo de siempre. Hasta hace unos años eran cuatro grupos y ahora son dos, pero la sensación de competir en una Liga que no es profesional a pesar de ser fuerte sigue dañando la capacidad de los clubes, sobre todo de aquellos con mayor necesidad de salir de esa división.

Toda esta pesadilla sobrevuela el Nuevo Mirandilla, las oficinas del Cádiz CF y la cabeza del presidente, Manuel Vizcaíno, que se aferra a un mensaje que, posiblemente, no caerá bien del todo en el cadismo; no olvida el ascenso pero la prioridad es no desceder. "No nos olvidemos de dónde venimos y no olvidemos lo que les ha pasado a muchos. Humildad absoluta y 50 puntos lo más rápido posible. ¿El objetivo? Subir a Primera División. 50 puntos. Es compatible pensar en los 50 puntos y tener ilusión en subir, pero 50 puntos", ha declarado en el diario As.

El máximo dirigente se aferra a esa cifra como el primer objetivo, por lo que en su interior existe el miedo a revivir viejas experiencias que dejaron al club al borde de la liquidación. La cuestión es cómo entenderá la masa social, la que ha superado los 17.500 carnés de abonados, ese horizonte de un equipo, el Cádiz CF, que hace muy poco paseaba su nombre por los principales estadio del país.