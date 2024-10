¿Miedo a un descenso del Cádiz CF? "No soy adivino pero creo que el equipo va a tirar para arriba"

El entrenador del Cádiz CF sabe que la clasificación es muy pesada en las circunstancias en las que se encuentra el equipo. Paco López admite que no la mira, si bien no huye de la realidad de que el equipo ocupa puesto de descenso a Primera Federación.

Se le cuestiona en la rueda de prensa por la situación crítica del Cádiz CF. "A nadie no se nos escapa lo que hay. Cada uno la puede definir como quiera. La situacion no es buena. En mi vida estas situaciones me las tomo como un reto, no como una amenaza. Pero somos personas, hay emociones y se pasa mal. Sufrimos porque sé que hay gente que siente ese escudo. Sufro más por eso que por otras cosas. Es una situación complicada que he pasado muchas veces. Hay que poner el foco en lo que depende de uno. Estamos en una dinámica negativa y hay que revertir la situacion".

Somos profesionales; no voy a bajar los brazos y no permito que lo haga mi equipo"

Miedo a un descenso, ¿percibe ese sentimiento? "No se trata de tener miedo, se trata de ver que tenemos un equipo capaz de ganar a cualquiera. Hay que poner el foco en el día a día, en el partido a partido. Yo no veo la clasificación, pero sé donde estamos. Te diría lo mismo estando en otra posición. Sufrimos por ver sufrir a la gente. Se trata de fútbol y ganar los partidos. Tendría miedo si los jugadores no fueran capaces, pero eso no lo veo. Puedo transmitir confianza porque es lo que veo. No soy adivino pero creo que el equipo va a tirar para arriba. Desde el trabajo, creo que sí porque lo veo. No veo que el rival sea muy superior a ti. Cuuando pierdes y sigues perdiendo es normal que se vea lo negativo, pero nuestro análisis no tiene que ser ese. Hay que cosas que hacemos bien pero no se ven por el resultado final. Somos gente que queremos cambiar esta situación. Somos profesionales. No voy a bajar los brazos y no permito que lo haga mi equipo".