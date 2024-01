Mercado de fichajes de invierno: el Cádiz CF va a por el delantero Juanmi pero no es una operación sencilla

El Cádiz CF se mueve con absoluta discreción en el mercado de invierno con la intención de reforzar la plantilla con vistas al segundo y definitivo tramo de la temporada 2023-24 en el que peleará por la permanencia en Primera División.

Los problemas clasificatorios (en zona de descenso) y las lesiones marcan la pauta a la hora de acometer fichajes en enero. Las bajas de larga duración de Roger Martí y Fede San Emeterio hacen que el club explore las opciones de apuntalar la delantera y el centro del campo con un jugador de corte defensivo.

El nombre que emerge en las últimas horas para el ataque es Juanmi (Málaga, 30 años), futbolista que milita en el Al-Riyadh de Arabia Saudí cedido para el presente curso por el Betis, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026.

El Cádiz CF se ha interesado por el ariete según solofichajes. Juanmi atesora una dilatada experiencia en la Primera División española con más de 250 partidos y 68 goles entre el Málaga, la Real Sociedad y el Betis.

El punta andaluz suma esta campaña 17 encuentros, un tanto y un par de asistencias con el Al- Riyadh que ocupa la 15ª posición de la Liga saudí, en la que participan 18 escuadras.

La operación no parece fácil debido a la alta ficha Juanmi, aunque no está descartada su llegada al Cádiz CF si encajan todas las piezas. Se debe dar un acuerdo a cuatro bandas entre la entidad cadista, el actual equipo del delantero, el Betis y el propio futbolista para que pueda recalar en el conjunto amarillo. Difícil pero no imposible. Mientras, en el Cádiz CF estudian otras posibilidades.

Las opciones para su aterrizaje en el club del Nuevo Mirandilla podrían ir desde una cesión hasta su fichaje en propiedad siempre que sea viable y todas las partes estén por la labor. La voluntad del jugador se antoja clave para que pueda vestir de amarillo.