El mensaje con trasfondo del Cádiz CF tras el penalti inexistente en Almería

Cádiz/El Cádiz CF cerró la primera vuelta de la Liga con un empate (1-1) en el terreno del Almería que no fue una victoria por un penalti en contra que no lo fue. El balón golpeó dentro del área en la cabeza de Álex Fernández y no en un brazo como interpretó el árbitro sin que el VAR interviniese para frenar un error que perjudicó el conjunto amarillo.

La entidad cadista lanzó el lunes 23 de diciembre un mensaje a través de sus canales oficiales que se puede interpretar como una reacción a la injusticia sufrida en el estadio del Almería. Sin ese penalti, los tres puntos hubiesen viajado a la capital gaditana.

El club colgó en las redes sociales una fotografía con la celebración de varios jugadores del golazo que marcó Javier Ontiveros (en ese momento era el 0-1) con la afición cadista en la grada al fondo. La entidad se valió de esa imagen paa lanzar un mensaje de unidad y también para algo más.

Una frase fue suficiente para, sin decirlo explicitamente, reaccionar contra una grave injusticia. "Nunca caminamos solos, juntos siemore", señalaron desde el club para rematar con palabras que esconden un trasfondo: "Contra todo(s)".

Ese "contra todo(s)" fue lanzado un día después de ese penalti que no existió e impidió el triunfo en el campo del líder.

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ya se quejó el domingo en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Lo que ha pasado aquí es muy grave. Por mucho que me enseñan imágenes, nadie tiene una que se vea que le pegue con la mano. Que él arbitro no haya sido avisado para revisarlo tampoco lo entiendo. Me parece gravísimo lo que ha pasado en esa jugada".

El propio Álex Fernández, protagonista de la jugada, habló muy claro después del partido: ""No ha sido penalti en absoluto, me da en la cabeza de lleno. Entiendo que también hay errores arbitrales y esta vez ha sido en contra nuestra. Nos ha dolido mucho, me quedo con el esfuerzo del equipo".