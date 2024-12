Almería -Cádiz CF: el Comité de Árbitros reconoce el grave error en el penalti

Cádiz/Cobra fuerza la tesis de que un error de bulto privó al Cádiz CF de la victoria en el partido contra el Almería que clausuró la primera vuelta de la Liga el pasado domingo 22 de diciembre. Las imágenes que hay reflejan que no hay mano en el penalti que evitó la derrota de los gaditanos.

El conjunto amarillo se había ido al descanso con ventaja (0-1) gracias al golazo de Javier Ontiveros. Poco después de la renudación, el árbitro Germán Cid Camacho, del comité castellano-leonés, señaló penalti al considerar que el balón había tropezado en un brazo de Álex Fernández. El capitán formaba parte de la barrera organizada dentro del área frente a un libre directo del Almería.

El colegiado no lo dudó y señaló la pena máxima pero desde el primer momento tanto Álex como el resto de sus compañeros protestaron la decisión al asegurar que la pelota le había dado en la cabeza y no en el brazo. No hubo revisión de la jugada en el monitor y Luis Suárez transformó en penalti para poner el 1-1 que a la postre fue definitivo.

Las únicas imágenes que hay disponibles desvelan que no hay penalti porque la pelota tropieza en la cabeza del 8 del equipo amarillo. Un error de graves consecuencias para el Cádiz CF, que resultó perjudicado y perdió dos puntos en el campo del líder por culpa de una decisión equivocada. El error está cometido y ya no hay vuelta atrás.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoce internamente que el VAR cometió un error en el partido entre el Almería y el Cádiz CF según cuenta Archivo VAR. Esa misma cuenta de X (antes twitter) que analiza las actuaciones arbitrales detalla una parte de la conversación entre el VAR y Cid Camacho: "No tenemos una cámara en la que se aprecie un error manifiesto". Pero el CTA considera que el error sí se pudo evitar.

Como el VAR no tenía imágenes para poder corregir al árbitro de campo, imperó el criterio de Cid Camacho que estaba muy cerca de la jugada aunque parece que vio algo que no sucedió.

La cuestión es que un fallo grosero frenó al Cádiz CF en Almería y le impidió optar a una victoria importante. Además de pitar un penalti inexistente, el colegiado expulsó poco después a Javier Ontiveros al mostrarse la segunda cartulina amarilla por una simple falta. La rigurosa interpretación del árbitro dejó al cuadro gaditano en inferioridad numérica durante 24 minutos (los 18 que restaban hasta el 90 más los seis de prolongación hasta el pitido final).