Almería - Cádiz CF: Álex Fernández explica por qué no es penalti

Cádiz/El capitán del Cádiz CF, Álex Fernández, atendió a los medios de comunicación oficiales del club tras el empate (1-1) en el UD Almería Stadium.

Penalti. "No ha sido penalti en absoluto, me da en la cabeza de lleno. Entiendo que también hay errores arbitrales y esta vez ha sido en contra nuestra. Nos ha dolido mucho, me quedo con el esfuerzo del equipo".

Solidez. "El equipo ha estado muy seguro, serio y contundente en estos partidos. Hemos recuperado muchísima seguridad defensiva, que creo que es la clave para esta liga. Hay que seguir en esa línea y arriba tener muchas ganas de tener gol, desequilibrar los jugadores que tienen de hacerlo y los demás a ponerse el mono de trabajo y portería a cero".

Explicaciones del árbitro. "Hemos hablado y me han dicho que todavía no habían visto las imágenes. Yo les he dicho que sí y que no había ninguna clara con la que pudiesen dudar. Entiendo los errores humanos, es fútbol y entiendo que nos perjudique. A ver si la próxima vez no nos viene en contra".

Cinco puntos de nueve. "El equipo está muy bien, está con ganas y trabajando mucho. Tenemos ganas de empezar con una dinámica más positiva, de conseguir un par de victoria consecutivas. El trabajo está siendo tremendo, hay que seguir que seguro que a la vuelta de Navidad estamos al 100% otra vez".