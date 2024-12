¿Dónde está el penalti contra el Cádiz CF en Almería?

Una de las jugadas clave del partido entre el Almería y el Cádiz CF disputado el domingo 22 de diciembre fue el penalti señalado contra el conjunto gaditano cuando en el marcador imperaba el 0-1 tras el gol que marcó Javier Ontiveros en la primera mitad.

El duelo andaluz se aproximaba a la hora de juego cuando Cid Camacho señaló penalti porque el balón supuestaente tocó en el brazo de Álex Fernández cuando el madrileño formaba parte de la barrera construida por los visitantes dentro del área ante el lanzamiento de una falta por parte del Almería.

El colegiado no lo dudó un instante y señaló el punto fatídico, y desde el VAR no corrigieron su decisión. Ni siquiera invitaron al juez de la contienda a revisar la jugada en el monitor instalado a pie de campo. En las imágenes ofrecidas durante la retransmisión televisiva no se apreciaba penalti por ningún lado. La pelota parecía tropezar en la cabeza del capitán del Cádiz CF y no en el codo. En el Cádiz CF había mucha extrañeza.

No se ve penalti de ninguna manera salvo que el VAR disponga de otras imágenes que demuestren que existe infracción. Esa acción fue clave en el devenir del encuentro porque el Almería logró el empate con el tiro desde los once metros.

El propio entrenador del Cádiz CF, protestó desde la banda y le enseñaron tarjeta amarilla. En la rueda de prensa posterior al partido. Gaizka Garitano calificó de "grave" el penalti señalado porque "nadie tiene una imagen de que le dé en la mano. Que nadie le haya llamado para revisarlo... Me parece gravísimo lo que ha pasado".