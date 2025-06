El mensaje de Lucas Pérez a Suso con el Cádiz CF como protagonista

De un ex cadista a un nuevo cadista que está de vuelta. Lucas Pérez y Suso Fernández, unidos por un mismo sentimiento azul y amarillo. El delantero gallego ha tenido palabras para el fichaje estrella del Cádiz CF 2025/26 en un inicio de verano en el que el ex sevillista es el gran protagonista en el Nuevo Mirandilla.

En el transcurso de una entrevista en El After de Post United, Lucas Pérez se ha mostrado feliz y esperanzado con motivo del fichaje de Suso por el conjunto gaditano. "Me alegro muchísimo que Suso vaya a Cádiz. Cuando he visto que volvía a su casa me he alegrado muchísimo. Que lo cuiden mucho y que lo apoyen. Además de ser un gran futbolista, les va a dar muchísimas alegrías. Va a tener una responsabilidad interior porque es el club de su casa. No se va a permitir el poder fallar. Le deseo todo lo mejor a Suso".

Unas manifestaciones que ponen de relieve la satisfacción que el ariete ex del Cádiz CF siente al ver que la apuesta ambiciosa de su antiguo club es una realidad y que Suso puede disfrutar los últimos años de carrera en el equipo de sus amores.

Lucas Pérez también se refirió a su periplo como cadista y el final de la etapa con la dificultad que entrañó decir adiós, en enero de 2023, con el equipo peleando la permanencia en Primera División siendo él el goleador.

"Siempre tenía el deseo de volver a mi casa -La Coruña-, pero las circunstancias no se daban. Cuando perdió el Deportivo ante el Albacete el play-off de ascenso -a Segunda División-, sentí que tenía que volver. Si lloraba, que fuese en el campo", recuerda el atacante tirando de los sentimientos que le inundaban en ese momento.

Desde el verano de 2022 se venían rumoreando la posibilidad de su marcha, aunque el club pudo evitarla hasta el mercado invernal, cuando ya no hubo manera de retener al goleador. "Se dieron las circunstancias adecuadas. Vizcaíno es duro de roer, pero con amor. Había que entenderlo. Apostó por mí y fue a por mí. Además, me encontré un vestuario maravilloso en aquella época. Lo di todo cuando estuve. Hubo algo de lío con algunos aficionados, pero ellos entendieron la situación", apostillaba el ex del Cádiz CF.