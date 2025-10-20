Matos, de ser despedido por el Cádiz CF a referente goleador del Ceuta

José Joaquín Matos (30 años) fue despedido por el Cádiz CF el pasado 21 de julio y no tardó en encontrar nuevo equipo. Se unió al recién ascendido Ceuta en el que ejerce un rol importante. De hecho, en los nueve partidos de Liga que suma en su actual escuadra lleva ya dos goles. En el segundo máximo anotador de su equipo superado sólo por el delantero Marcos Fernández.

Matos ha valorado la trayectoria del equipo ceutí -que encadena siete jornadas sin perder y cuatro partidos seguidos sin encajar ningún gol-, pero ha advertido de que tienen "los pies en el suelo" debido a la "exigencia" de la categoría.

En declaraciones facilitadas por el club ceutí, José Matos, que llegó este verano al club ceutí procedente del Cádiz CF, ha destacado el triunfo logrado este sábado frente al Mirandés (2-0), que es el cuarto seguido en el estadio Alfonso Murube.

"Para mí es muy importante porque cuando uno trabaja bien, y además puede ayudar al equipo con un gol, la satisfacción es doble", ha declarado Matos, quien ayer consiguió el primero de los dos goles del Ceuta y ya suma dos tantos esta temporada.

El lateral ha puntualizado que "ahora mismo" tienen "un buen bagaje de puntos que permiten mirar hacia adelante con optimismo, pero con los pies en el suelo, ya que esta liga es muy larga y todos los equipos pasan por malas rachas: ojalá tarde mucho en llegar la nuestra y, cuando llegue, tengamos suficiente colchón para afrontarla", dijo.

"Tenemos que seguir disfrutando en cada partido como estamos haciendo porque el equipo ha dado un paso hacia delante y se ha visto reflejado en el resultado", ha señalado.

El defensor andaluz, de 30 años y natural de Utrera (Sevilla), ha destacado que el Ceuta vivió uno de sus partidos "más tranquilos" de la temporada este sábado.

"Ellos vivían un poco de nuestros errores, sobre todo en la primera parte, cuando perdimos algún balón, pero estuvimos tranquilos. La solidez defensiva del equipo es enorme y además estamos sometiendo al rival, por lo que fuimos justos merecedores de la victoria", indicó.