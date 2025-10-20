Álvaro García, de triunfar en el Cádiz CF a hacer historia en el Rayo Vallecano

El extremo Álvaro García brilló con luz propia en el Cádiz CF y después de tres campañas de amarillo (una en Segunda B y dos en la división de plata) dio un impulso a su carrera cuando en verano de 2018 firmó por el Rayo Vallecano. En el cuadro madrileño recorre su octava temporada convertido en una leyenda.

El futbolista utrerano, a punto de cumploir 33 años (el próximo 27 de octubre) marcó el tercer tanto del Rayo Vallecano ante el Levante en el estadio Ciutat de Valencia (0-3) y se convirtió en el máximo goleador de la historia del equipo madrileño en Primera División con veintinueve dianas.

El ex jugador del Cádiz CF superó el registro de Alberto Bueno, que cerró su trayectoria en la entidad vallecana con 28 goles.

Alvaro García, que llegó al Rayo Vallecano hace siete temporadas procedente del conjunto amarillo, puede convertirse también este curso en el jugador del equipo madrileño con más partidos en la máxima categoría del fútbol español. Hasta ahora acumula 183. Por delante tiene solo a Jesús Diego Cota, con 197. Lo normal es rebase la barrera de los 200 si se tienen en cuenta el papel importante que desempeña y que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Álvaro, que comenzó en el banquillo este domingo 19 de octubre, saltó al campo en el minuto 63 en sustitución de Pedro Díaz. Dos minutos después, marcó el tercer gol de su equipo tras recibir un balón de Pep Chavarría.

El Rayo Vallecano sumó en el estadio Ciutat de Valencia su segunda victoria consecutiva, la tercera de la temporada, que le instala en el ecuador de la clasificación al completarse la novena jornada de Luga en Primera División.

Álvaro García no sólo marca (41 goles) y acumula partidos en Primera con el Rayo (182) sino que además este curso participa en competición europea con su equipo inmerso en la Conference League.