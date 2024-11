El más expulsado en Segunda División está en el Cádiz CF

Cádiz/Es evidente que el Cádiz CF no lo está haciendo nada bien en la temporada 2024-25. Los marcadores así lo demuestran: sólo tres victorias en 13 jornadas de Liga y nada menos que media docena de derrotas. El conjunto amarillo se acostumbra a vivir en la parte baja de la clasificación cuando a priori estaba llamado a pelear en la zona alta.

Las cosas no van según lo previsto y afloran los nervios. Nadie esperaba un rendimiento tan pobre y una situación tan complicada. Los jugadores no están dando la talla y el entrenador no encuentra la fórmula para que el equipo funcione con un mínimo de regularidad.

La inquietud es palpable por la errática marcha de un equipo que no está cumpliendo el papel de candidato al ascenso. Uno de los que más está sufriendo es Paco López ante la falta de resultados positivos. Cuando los triunfos escasean en el mundo del fútbol, el puesto del entrenador suele correr peligro.

Se da la curiosa circunstancia de que el más expulsado Segunda División después de 13 jornadas de Liga no es un futbolista sino un técnico. Hasta 32 jugadores de diferentes equipos han visto la cartulina roja pero sólo en una ocasión. Ninguno de ellos forma parte del Cádiz CF.

Sin embargo, Paco López ha sufrido ya dos expulsiones, más que cualquier jugador de la categoría de plata. Nunca había sido expulsado durante su carrera como entrenador y ahora acumula dos rojas con los amarillos. La primera, por protestar en el partido contra el Racing de Ferrol del quinto capítulo liguero. Fue sancionado con dos encuentros de suspensión.

La segunda, en el reciente choque frente al Sporting de Gijón disputado el pasado sábado 2 de noviembre por dirigirse a un auxiliar de banda en los siguientes términos según el acta: "hacéis lo que os da la puta gana" y "eres la puta hostia". Es posible que le caiga un fuerte castigo por parte del Comité de Disciplina.