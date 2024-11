La nueva realidad de Julio Cabrera en el Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF dispone de una plantilla muy larga que complica la vida al entrenador, Paco López, ahora que casi todos los efectivos están disponibles. Los únicos futbolistas de baja son Álex Fernández y Óscar Melendo, que se pueden incorporar al grupo en cualquier momento.

La extensión del plantel supone un problema para el técnico porque lo tiene difícil para repartir minutos entre todos sus futbolistas. La Copa del Rey es un recurso para que participen los que menos lo hacen en la Liga.

El jugador más afectado por la amplitud de la plantilla es Julio Cabrera. El club dejó coja la posición de lateral izquierdo con la contratación de sólo uno en el mercado de verano: José Joaquín Matos. Al no completar ese puesto, tomó la decisión de subir al primer equipo al canterano Julio Cabrera.

La realidad es que el olvereño no entra en los planes del técnico. Cuando Paco López ha relegado a Matos a la suplencia, no ha apostado por Julio si no por Iza Carcelén o Cristian Glauder.

El más perjudicado por la situación estaba siendo el propio canterano de 21 años, que ha comprobado cómo ha pasado el tiempo sin tener minutos. Su única aportación se ha ceñido al duelo copero ante el Real Jaén que lo jugó de principio a fin.

En la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes 1 de noviembre, el preparador cadista se refirió a la posibilidad de que Julio Cabrera, que tiene ficha del filial, pasase a jugar con el Mirandilla tras ser descartado para el partido contra el Sporting.

Dicho y hecho. El lateral zurdo fue titular en el envite contra la Balna del grupo 4 de Segunda Federación. Fueron sus primeros minutos este curso con el Mirandilla (fue sustituido en el 57) y todo apunta a que seguirá jugando en el segundo equipo del Cádiz CF al no tener espacio con los mayores como ha quedado demostrado en las primeras 13 jornadas del campeonato. Si quiere competir sobre el césped, tendrá que hacerlo en el filial aunque siga entrenándose con el primer equipo mientras es posible que pueda volver a participar en la Copa del Rey. La segunda eliminatoria está programada para la primera semana del próximo mes de diciembre.