El mal trago de Conan Ledesma después del Cádiz CF le lleva a cambiar de equipo

La estancia de Jeremías Conan Ledesma en el Cádiz CF coincidió con el todavía reciente recorrido del conjunto amarillo en Primera División. El portero aterrizó procedente de Rosario Central justo después del ascenso y su carta de presentación fue aquel recordado partido contra el Athletic de Bilbao en San Mamés resuelto con una sorprendente y valiosa victoria (0-1) pese a que el equipo entrenado por Álvaro Cervera jugó dos hombres menos (Carlos Akapo y Álvaro Negredo fueron expulsados) durante más de veinte minutos. El cancerbero realizó la primera de tantas excelentes actuaciones que acumuló durante sus cuatro campañas en territorio gaditano.

El guardamate fue uno de los soportes de los amarillos en la élite y destacadas intervenciones le llevaron a recibir la llamada de la selección argentina. Aunque no llegó a debutar con la absoluta, sí defendió la portería del combinado albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ledesma disputó 138 encuentros de Liga (todos como titular) con el escudo cadista en su camiseta. Se convirtió en el portero con más partidos en la maxima categoría en la historia del club (superó a José Ramón Bermell, con 125). El arquero vivió momentos felices pero también amargos con el descenso que conllevó su marcha del Cádiz CF.

Una vez consumada la caída a la división de plata, el portero fue traspado a River Plate en julio de 2024 en lo que supuso su regreso a la Liga de su país. Parecía destinado a tomar el relevo del veterano Francisco Armani, aunque a la hora de la verdad jugó bastante poco.

Ledesma pasó de indiscutible en el Cádiz CF al incómodo papel de suplente en el cuadro bonaerense, con un balance de siete encuentros. El rol secundario que ejerce en el último año y medio le ha llevado a tomar la decisión de cambiar de equipo.

El portero tiene contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2026 y sale cedido por un año (hasta final de 2026) al Rosario Central, el equipo en el que se formó y del que en su día salió con destino al Cádiz CF. A punto de cumplir 33 años (el próximo 13 de febrero), Ledesma vuelve a sus orígenes y su retorno ha generado expectación poco antes del inicio del Torneo Apertura el fin de semana del 24-25 de enero.