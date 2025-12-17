Mabil, del fracaso en el Cádiz CF al éxito en el Castellón

El CD Castellón alcanzó un acuerdo hace casi un año con Awer Mabil para la incorporación del futbolista australiano a la entidad albinegra hasta el 30 de junio de 2026. Awer Bul Mabil (15-09-1995, Kakuma, Kenia) es un jugador ofensivo con amplia experiencia internacional que se unió al ataque albinegro. El futbolista nació en Kenia, sin embargo, posee la nacionalidad australiana y sursudanesa. Tiene pasado en el Cádiz CF, que apostó por el atacante aunque la aventura no salió como cabía esperar.

El jugador posee varios títulos en su palmarés. Campeón de liga y copa danesa, en las temporadas 19/20 y 18/19 respectivamente. En República Checa se proclamó campeón de liga en la 22/23. En el apartado internacional ha disputado 35 partidos y ha anotado nueve goles con Australia, destacando su participación en el Mundial de Qatar 2022. Fue el autor de anotar el penalti decisivo en la Repesca ante Perú que llevó a su selección a dicha Copa del Mundo.

Dio sus primeros pasos en Australia. Tras incorporarse al Adelaide City, marchó cedido al Campbelltown, donde debutó en la máxima categoría del fútbol australiano, la A-League. Con el conjunto australiano disputó 51 partidos, anotando nueve goles. El Midtjylland, de la Primera División danesa, se hizo con los servicios del futbolista consciente de su progresión. Tras un primer año en la entidad, donde debutó en la Europa League, se fue cedido a otro equipo danés, el Esbjerg fB, donde marcó seis goles en 31 encuentros en la máxima categoría del país. Tras su paso por el Esbjerg fB marchó en la temporada 2017/18 al Paços de Ferreira, de la Primera División portuguesa, donde jugó 29 partidos y materializó tres dianas.

Las siguientes tres temporadas y media la disputó de nuevo en el Midtylland, siendo pieza clave en el conjunto danés. Jugó 136 encuentros repartidos en Primera División Danesa, Copa Danesa, Champions League y Europa League. 20 goles y 22 asistencias fueron sus registros.

En enero de 2022 probó suerte en el Kasımpaşa SK, de la Primera División turca, disputando 11 partidos y anotando dos goles. La campaña 2022/23 la arrancó con el Cádiz CF, donde jugó cinco encuentros en Primera División y uno en Copa del Rey. Seis derrotas con él en el césped incluida el palo copero en el feudo del Real Unión (3-2). En enero se marchó a la República Checa, donde jugó a las órdenes del Sparta Praha 16 partidos, anotando dos goles.

La última temporada y media antes de recalar en el Castellón la disputó en el Grasshopper, de la Primera División de Suiza. Marcó seis goles y repartió cuatro asistencias en sus 10 partidos disputados.

Ahora pertenece a la plantilla del próximo rival del Cádiz CF, donde entre la segunda mitad de la pasada campaña y lo que se lleva de actual acumula 29 encuentros entre Liga y Copa del Rey, anotando un gol. Parece que en el Castellón ha encontrado un lugar en el que se siente cómodo e importante.