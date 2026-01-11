Lolo Plá tiene nuevo equipo diez años después de hacer historia en el Cádiz CF

Lolo Plá (Mérida, 32 años) es un trotamundos del balompié como refleja su currículum. Al Cádiz CF llegó muy joven, con 22 años, como parte de la plantilla que, como las anteriores, no tenía otro objetivo que salir del pozo de la Segunda División B.

A pesar de su juventud y de que aterrizaba en el tercer escalón del fútbol español, el delantero ya había debutado en Primera con el Real Valladolid con sólo 19 primaveras. Con el tiempo nunca llegó a hacerse un hueco en la élite y fue de un equipo a otro. Tras su paso por Pucela, militó en el filial del Benfica y el Lugo antes de vestir de amarillo.

Lolo Plá participó en la campaña 2015-16 en aquel recordado ascenso del Cádiz CF a Segunda que fue histórico porque puso fin a un periodo de seis cursos en la división de bronce a la que ya no ha regresado. El atacante disputó 42 partidos oficiales con el cuadro gaditano (36 de Liga y medis docena del 'play-off') y marcó nueve goles.

Después de aportar su grano de arena en el regreso de los amarillos al fútbol profesional, el ariete prosiguió su carrera en otros lares, casi siempre en Segunda B: Toledo, Elche, Recreativo de Huelva, Valencia Mestalla, Nástic de Tarragona, Guijuelo, Mérida, Cacereño, Talavera de la Reina y Al-Mina. Su estancia en el equipo iraquí finalizó en julio de 2025 y desde entonces estaba libre.

Lolo Plá ya tiene nuevo destino desde e 9 de enero. El delantero ha firmado por el Club Deportivo Teruel hasta el próximo 30 de junio. El conjunto aragonés, recién ascendido a Primera Federación, pelea por un puesto en la fase de ascenso y apuesta por un jugador con experiencia en dar el salto de categoría. Son los tres ascensos que acumula a lo largo de su trayectoria: con el Cádiz CF y el Elche de Segunda B a Segunda, y con el Mérida de Segunda Federación a Primera Federación.