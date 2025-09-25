Lluvia de sanciones al Málaga por los insultos al Cádiz CF

La Liga Nacional de Fútbol Profesional vuelve a sancionar al Málaga CF tras el encuentro de la jornada seis celebrado en La Rosaleda entre blanquiazules y el Cádiz CF. Es el encuentro con más denuncias de toda LaLiga, nueve en total, por delante, siendo el segundo, del FC Barcelona-Getafe que recibió cuatro. Cada semana la organización remite un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros, tanto de LaLiga EA Sports como de LaLiga Hypermotion, que tengan un contenido insultante, intolerante o inciten a la violencia.

Las incidencias recogidas en esta nota informativa sucedieron durante el encuentro. Aunque solo se recogen los cánticos de la afición local, obviando otros insultantes por parte de la afición visitante desplazada a Málaga. El primer cántico recogido es "Puta Cádiz, oe", en el minuto 10 hacia el equipo y afición rival desde varios sectores del Fondo Sur, (112, 114, 116, 220, 222, 224, 226, 228 y 230). Un cántico que se volvió a repetir en el minuto 53 y 68, según recoge el expediente. Cada cántico sonó aproximadamente diez segundos. También se recoge otro cántico hacia la afición rival: "Gaditanos, hijos de puta". Fue en el minuto 13 desde los mismos sectores que el anterior. Y cánticos insultantes al portero rival cuando sacaba de portería en el minuto 66 y 74 al grito de "eh, cabrón".

El cántico "písalo, písalo", dirigido a un jugador del equipo visitante que se encontraba en el terreno de juego después de recibir una falta, también se recoge y se entonó desde varios sectores Fondo Sur en los minutos 43 y 63. Durante aproximadamente 10 segundos, el cántico "árbitro valiente, valiente hijo de puta" también sonó en La Rosaleda, según recoge la nota informativa. Este sucedió en el minuto 73.

El expediente destaca que los cánticos se han producido desde el Fondo Sur manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado y que el Málaga CF lanzó un mensaje de condena por los videomarcadores del estadio frente a estas actitudes intolerantes. El informe también recoge las medidas de prevención adoptadas por el club de la capital de la Costa del Sol. Entre estas medidas se encuentran la realización de cacheos preventivos, controles de bolsas, mochilas y bolsos, con el objetivo de localizar objetos que no tienen la entrada permitida o que a través de la megafonía y videomarcadores del estadio se dio la bienvenida a los aficionados, así como al club y seguidores visitantes, entre otras muchas.