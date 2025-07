Llamativas ausencias en el primer amistoso del Cádiz CF: no jugaron los descartes

Cádiz/La primera semana de la pretemporada del Cádiz CF tuvo de todo. Reconocimientos médicos, seis entrenamientos (incluida doble sesión el jueves y el viernes) y el primer amistoso que se disputó el sábado 12 de julio. Para abrir boca, el conjunto amarillo se enfrentó al Barbate en una cita especial porque se midieron dos equipos de la provincia en otro enclave gaditano: Benalup-Casas Viejas.

El resultado no tenía la más mínima importancia. Se trataba de que los futbolistas empezaran a tener sensaciones en el campo. Un pequeño paso antes de seguir con la preparación de la nueva campaña. El trabajo está planificado para el objetivo de llegar en las mejores condiciones al arranque de la Liga programado para el domingo 17 de agosto con el duelo contra el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla (siete y media de la tarde).

El primer bolo veraniego contó con la participación de 22 jugadores. El entrenador, Gaizka Garitano, hizo dos alineaciones, una para la primera parte y otra en la segunda. Nadie traspasó la barrera de los 45 minutos porque no era lo más adecuado con la pretemporada recién iniciada.

Numerosos futbolistas del Cádiz CF no tuvieron minutos en el encuentro disputado en la localidad jandeña. Por motivos de divera índole, no jugaron David Gil, José Antonio Caro, Alfred Caicedo, Fali, Luis Hernández, José Joaquín Matos, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante, Joaquín González, Rubén Sobrino, Javier Ontiveros, Brian Ocampo, Francisco Mwepu y Chris Ramos.

Algunos no participaron porque arrastran lesiones (David Gil, Luis Hernández, Mwepu) y otros no lo hicieron por prudencia pero irán entrando en materia en próximos amistosos. Por ejemplo, Ontiveros no jugó los últimos envites del pasado curso por problemas físicos y ahora va poco a poco, sin forzar. Se ejercita con el grupo y el siguiente paso es decidir cuándo dispone de minutos en un partido a modo de ensayo.

No jugaron contra el Barbate futbolistas que entran en las quinielas para salir del Cádiz CF este verano. Ninguno de los que más suenan como posibles descartes saltó el césped del Municipal Fernando Romero 'Fernandín' de Benalup-Casas Viejas: Caro, Matos, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Escalante, Sobrino y Brian Ocampo. Es posible que no jugasen porque el club haya decidido que no lo hagan al no entran en los planes la nueva campaña 2025-26.

El próximo compromiso amistoso servirá de termómetro para medir la situación de estos futbolistas que tienen contrato hata el 30 de junio de 2026 pero tienen abierta la puerta de salida. De momento, se entrenan pero no juegan. El equipo amarillo se enfrenta a la União Desportiva de Leiria el miércoles 16 de julio en la Ciudad Deportiva de El Rosal.