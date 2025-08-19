LaLiga vuelve a perjudicar al Cádiz CF

Si el Cádiz CF-Albacete Balompié, de la tercera jornada, ya ha encendido las alarmas por estar previsto un 31 de agosto a las cinco de la tarde, sobra entrar en análisis del nuevo horario de la quinta semana de competición. Un Cádiz-Eibar por el que se ha mirado poco teniendo en cuenta la extensión que asumen las altas temperaturas en los últimos años en el mes de septiembre.

La cuestión es que LaLiga ha vuelto a tomar una decisión que perjudica al fútbol en todo su contexto y al Cádiz CF en particular por ser uno de los equipos afectados, junto al Eibar. Y es que el duelo entre amarillos y azulgranas ha sido anunciado este martes que se disputará el sábado 13 de septiembre a las cuatro y cuarto de la tarde.

El día es lo de menos cuando el Cádiz CF lleva años jugando entre el viernes y el lunes, pero la hora apunta a disparate porque dentro del calendario oficial de verano, un 13 de septiembre a las 16:15 horas tiene muchas posibilidades de contar con una temperatura elevada. El perjuicio es para los dos conjuntos, pero es que en el caso del Cádiz CF ya dos semanas antes tendrá que sufrir a las cinco de la tarde recibir al Albacete.

Ya en la previa del encuentro del Cádiz CF contra el Mirandés, Gaizka Garitano se quejaba del horario del Cádiz-Albacete sin saber todavía el del duelo contra el Eibar que se ha dado a conocer este martes. "Que vengan y jueguen 20 minutitos. No utilizo nunca el calor o el frío como excusa porque los dos equipos vamos a pasar por la misma situación", fueron las palabras del entrenador vasco.