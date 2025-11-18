LaLiga denuncia insultos de aficionados locales en el Almería - Cádiz CF

LaLiga ha denunciado insultos y cánticos ofensivos en los partidos de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion en los partidos Córdoba - Deportivo de La Coruña, en el que aficionados locales insultaron al árbitro Álvaro Moreno, del Comité Madrileño; Racing de Santander - Granada, contra el portero y el club andaluz; y Almería - Cádiz CF, contra el equipo gaditano.

La denuncia de LaLiga también incluye el cántico "Pulido muérete" entonado en cuatro ocasiones por aficionados del Zaragoza contra el jugador del Huesca, durante el partido de la decimocuarta jornada de Segunda División, así como los insultos del mismo grupo de espectadores proferidos contra Osasuna.

El escrito de LaLiga reproduce, además, los insultos de aficionados del Córdoba en al menos cinco ocasiones al árbitro de su encuentro frente al Deportivo de La Coruña; los de seguidores del Racing de Santander contra el portero del Granada Ander Astralaga y contra el club rojiblanco; y los de espectadores locales del Almería - Cádiz CF contra el equipo gaditano.

En concreto, el escrito indica que "en el minuto 90 + 4 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Preferencia, sectores 39, 40, 140 y 141, entonaron de formal coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "¡Puta Cádiz, oe!". El informe recalca que los hechos se produjeron "únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.