Las lágrimas por el prematuro adiós de un ex del Cádiz CF

Con lágrimas y el pecho encogido, con un emocionante vídeo y texto, comunicó Diego González (Chiclana de la Frontera, 1995) que abandona el fútbol profesional. El de Chiclana, que fue jugador del Cádiz CF, pone fin a su carrera como futbolista profesional por unos problemas físicos que le han acompañado desde hace casi una década. "El dolor de seguir soñando".

En su publicación de Instagram lo explicaba: "Hola familia, hoy me despido del fútbol públicamente. Hace unos meses decidí parar y poner punto y final en esta etapa por unos problemas físicos importantes que llevaba arrastrando desde los 21 años. Quería compartir con ustedes un resumen de ciertos momentos que he vivido, sentido y aprendido por el camino. No solo de las cosas buenas sino también el otro lado más vulnerable que muchas veces no se ve desde fuera, con la intención de poder ayudar en un futuro a quien lo necesite. Me haría muy feliz. Agradezco al fútbol cada enseñanza, cada experiencia y a las personas que me he encontrado en este sueño y que me han ayudado a cumplirlo también. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Gracias por cada etapa juntos APA Sancti Petri, Cádiz CF, Sevilla FC, Málaga CF, Elche CF y Albacete Balompié".

El caso de este jugador con el Cádiz CF es tan curioso como injusto. Tres partidos en tres temporadas (2012/13, 2013/14 y 2014/15). Con 17 años debutó en Segunda B, pero le tocó vivir la decandencia absoluta del club con los italianos al frente. Estuvo apartado y el trato que le dispensaron no fue el adecuado.

En la cantera cadista fue distinto por su papel de jugador de peso en todos los equipos que estuvo, con una polivalencia que le hizo jugar en todas las posiciones menos la de portero. Todos sus entrenadores en la etapa formativa en el Cádiz CF tuvieron mucha fe en sus opciones de llegar al primer equipo.

En su etapa como juvenil del Cádiz.

González llegó al Málaga procedente de la cantera del Sevilla en la temporada 2017/18, la última que los blanquiazules jugaron en Primera División y continuó como malaguista hasta la 2020/21, cuando le reclutó el Elche. Más de 200 partidos con sus diferentes clubes desde que debutase con 17 años en Segunda B con el Cádiz CF. En las últimas tres campañas, entre Elche y Albacete, apenas jugó una treintena de encuentros oficiales.