La Junta de Accionistas del Cádiz CF aprueba un presupuesto de 26,8 millones de euros

El Cádiz CF ha celebrado este jueves, 18 de diciembre, la Junta General Ordinaria de Accionistas en las instalaciones del estadio Nueva Mirandilla, una cita que ha contado con un quórum del 99,05 por ciento y la presencia de todos los miembros del consejo de administración.

Tras el informe del presidente, Manuel Vizcaíno, en el que se hizo un balance económico y deportivo de la última temporada, intervinieron todos aquellos accionistas que lo pidieron.

Entrando en materia, cabe apuntar que las cuentas anuales de la entidada amarilla quedaron aprobadas, habiendo terminado la pasada temporada con un superávit de más de 1,64 millones de euros, tal y como se expuso en la Junta de Accionistas.

Tras la aprobación por mayoría de la gestión del consejo de administración, se informó a los asistentes que para la temporada 2025-2026 el Cádiz CF cuenta con un presupuesto cercano a los 26,8 millones de euros. Del mismo modo, todos los puntos del orden del día fueron aprobados por mayoría.