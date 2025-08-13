Julio González recoge el II Premio de Fotografía del Cádiz CF

En la jornada de este miércoles, 13 de agosto, se ha celebrado en el antepalco del Estadio Nuevo Mirandilla la entrega de premios de la II Edición de los Premios Periodísticos Cádiz CF, que ha reconocido el mejor artículo y la mejor fotografía con temática cadista publicada en medios de comunicación. En esta ocasión, los galardonados han sido el fotógrafo de Diario de Cádiz, Julio González (Premio “Juman” de Fotografía) por la imagen titulada Pescador de Goles, e Ignacio Moreno (Premio “Juan Manzorro” de Artículos Periodísticos) por el artículo Ojos Vidriosos.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del gerente de Cádiz CF Fundación y adjunto a la presidencia, Pepe Mata, quien leyó el acta del concurso antes de dar paso a los premiados para la recogida de sus galardones.

Tras recibir el premio de manos del vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, Julio González agradeció la presencia de los asistentes y confesó que era la primera vez que obtenía un reconocimiento en fotografía. "Me parece curioso y muy especial. Quiero agradecer al Cádiz por haber apostado por los fotógrafos, que estamos en peligro de extinción dentro de las redacciones", afirmó el fotógrafo de Diario de Cádiz.

La foto ganadora, obra de Julio González. / JULIO GONZÁLEZ

Por su parte, Ignacio Moreno destacó la satisfacción personal y profesional que le suponía este galardón: "Que me premie el Cádiz me hace más ilusión que cualquier otro reconocimiento".

También intervino la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Mabel Caballero, quien subrayó: "Es un honor que se hayan instituido estos premios; tanto ‘Juman’ como Juan son compañeros muy queridos".

Ambos periodistas recordaron y elogiaron las figuras de Juan Manzorro y de “Juman” durante sus intervenciones, antes de que Rafael Contreras cerrara el acto valorando la labor de los profesionales de la información y animando a los presentes a seguir difundiendo el día a día de la actualidad amarilla.

En la primera edición, los galardones recayeron en el periodista Pedro M. Espinosa y el fotógrafo Joaquín Hernández ‘Kiki’.