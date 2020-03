Varios jugadores del Cádiz piden la suspensión de La Liga por el coronavirus

La medida del Gobierno de España de obligar que los partidos de la LaLiga Santander y LaLiga Smartbank se disputen a puerta cerrada las próximas dos jornadas para frenar la expansión del coronavirus dejará desde este próximo fin de semana imágenes nada habituales en los campos del fútbol profesional. Con el componente pasional que tiene el deporte, las gradas estarán vacías. Una instantánea extraña al no haber aficionados que alienten a sus equipos para conseguir la victoria.

El Cádiz Club de Fútbol se verá afectado este domingo en el encuentro que disputará contra el Rayo Vallecano en el Ramón de Carranza, mientras que la semana siguiente le sucederá lo mismo ante el Numancia en Soria. Ante esta decisión, varios jugadores del conjunto amarillo se han posicionado a favor del aplazamiento de los citados encuentros. Futbolistas del peso de Juan Cala, José Mari, Salvi Sánchez e Iván Alejo han publicado diferentes mensajes a través de sus cuentas en la red social Twitter en los que piden el aplazamiento de los partidos afectados por esta decisión.

Dos son los motivos que esgrimen para esta reivindicación. El primero de ellos es la salud de los propios futbolistas, ya que no comprenden que se prohíba el acceso de los aficionados a sus localidades por una cuestión sanitaria, pero que los profesionales tengan que disputar los encuentros. El segundo es la propia identidad del fútbol, ya que, aunque en algunas ocasiones son los más perjudicados por las decisiones que se toman desde las diferentes organizaciones, las aficiones son el epicentro de este deporte, que no se entiende sin el sentimiento a unos colores.

Por todo ello, estos cuatro futbolistas cadistas están sirviendo de altavoz de un sentimiento extendido entre los aficionados, que entienden que el fútbol no es nada sin ellos.

La salud por encima de todo, pero jugar a puerta cerrada es una huida hacia adelante. Si deciden que es peligroso la entrada de espectadores pues que se suspenda la liga, el futbol es un conjunto de todo y entre ellos esta los aficionados, que falte una parte es un sinsentido. — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) March 10, 2020

La salud de TODOS es lo más importante, pero los futbolistas también estamos expuestos a contagios, porque nuestra afición no puede estar en el campo y nosotros sí, acaso nuestra salud no importa? Si se tiene que parar la liga se para pero NO AL FÚTBOL SIN AFICIONADOS — Salvi sanchez (@1991Salvi) March 10, 2020

La salud de TODOS es lo más importante, pero los futbolistas también estamos expuestos a contagios, porque nuestra afición no puede estar en el campo y nosotros sí, acaso nuestra salud no importa? Si se tiene que parar la liga se para pero NO AL FÚTBOL SIN AFICIONADOS. — José Mari 6 (@JoseMariRota3) March 10, 2020

La salud siempre será lo primero, pero creo que estamos todos de acuerdo que el fútbol es de la gente y de los aficionados. Si no se está en disposición de jugar ante nuestros aficionados, mejor suspender los partidos. NO AL FÚTBOL SIN AFICIONADOS. — Ivan Alejo (@ivanalejo7) March 10, 2020

Estos mensajes también siguen el camino trazado por la propia Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que ha enviado sendas cartas al Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) pidiendo la suspensión de todos los partidos de todas las categorías.

Esta petición, según señala la AFE, se hace "pensando exclusivamente en la salud de los y las futbolistas", ya que considera que "no es de recibo que no se tenga en cuenta este hecho, más allá de que entendemos necesario evitar grandes aglomeraciones por el incremento del riesgo que esto supone". El sindicato asegura que este peligro "no solo se evita con la ausencia de público en los partidos", además de manifestar que jugar a puerta cerrada "durante varias semanas desvirtúa el sentido de las competiciones deportivas".