Jugador lesionado en el Cádiz CF - Racing de Ferrol estará dos meses de baja

El Racing de Ferrol comunicó el martes 17 de septiembre que Brais Martínez, que abandonó el terreno de juego del Nuevo Mirandilla en el primer tiempo del duelo ante el Cádiz CF (0-0) disputado el pasado domingo, "sufre una lesión musculotendinosa en el aductor de la pierna derecha", por la que estará de baja "entre seis y ocho semanas", es decir, unos dos meses.

El club gallego detalló que el futbolista ha sido sometido en las últimas horas a una resonancia magnética, al igual que Luis Perea, apartado de la convocatoria de ese mismo partido minutos antes de su comienzo.

En el caso de Perea, el Racing precisó que "no se aprecia ninguna lesión musculotendinosa en el bíceps femoral de la pierna derecha", por lo que señaló que "tan pronto remitan las molestias que sufre en la zona se reincorporará al trabajo con el resto del equipo".

El cuadro ferrolano está siendo golpeado por las lesiones, sobre todo en defensa. Cayeron Aitor Buñuel, David Castro y Erik Cabaco y ahora le ha tocado a Brais Martínez. El club se apresuró a fichar al ex del Cádiz CF Rober Correa, que estaba libre. El extremeño ha entrado dos veces en la convocatoria aunque aún no ha debutado. En el choque contra el conjunto amarillo, estuvo calentando en la banda y aunque no llegó a saltar al césped fue amonestado por el colegiado.

La plantilla del Racing de Ferrol inició en la mañana del martes la preparación de su próximo encuentro, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion, en el que el cuadro verde recibirá al Albacete Balompié el próximo sábado, desde las 16:15 horas, en el estadio de A Malata.