El jugador del Cádiz CF Machís, convocado para dos partidos de Venezuela en marzo

El mes de marzo no es del todo completo al no haber jornada de Liga el penúltimo fin de semana debido al parón programado para dar paso a los compromisos de las selecciones nacionales. El Cádiz CF estará dos semanas sin jugar entre el partido contra la Real Sociedad en San Sebastián (viernes 15 de marzo) y el duelo andaluz en casa frente al Granada (viernes 29).

El fin de semana del 24-25 de marzo no habrá fútbol en Primera División y la actividad competitiva se mantendrá para aquellos jugadores convocados por sus selecciones. Uno de ellos es Darwin Machís, perteneciente esta temporada al Cádiz CF cedido por el Real Valladolid.

El extremo ha sido citado por Venezuela para participar en dos partidos durante el parón liguero de marzo. Con 43 internacionalidades y diez goles con la Vinotinto, Machís estará presente en los encuentros ante Italia y Guatemala.

Machís no está teniendo protagonismo en el Cádiz CF. Ejerce el papel de suplente. Su última titularidad se remontar al choque contra el Granada de la primera vuelta. Eso sí, hace un par de semanas marcó un golazo en el agónico empate a dos ante el Celta de Vigo. En total, lleva cuatro tantos este curso de amarillo.

El combinado venezolano se medirá a la escuadra transalpina el 21 de marzo (desde las diez de la noche) en el Chase Stadium ubicado en Florida (Estados Unidos).

El día 24, la selección sudamericana se enfrentará a Guatemala (once de la noche) salir de Estados Unidos, es esta vez en el estadio Shell Energy en Houston (Texas).

Los dos partidos forman parte de la preparación de la selección venezolana para la Copa América, que se disputará en Estados Unidos (entre el 20 de junio y el 13 de julio), de cara a las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial 2026, que se reanudarán en septiembre.