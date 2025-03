El jugador más beneficiado de la próxima jornada del Cádiz CF

Joseba Zaldua tendrá el próximo domingo la oportunidad de recuperar sensaciones perdidas hace muchas jornadas. El lateral teórico suplente del Cádiz CF lleva este curso a la sombra de Iza Carcelén, sobre todo en la segunda vuelta en la que todavía no ha disfrutado de la titularidad.

El ex de la Real Sociedad no levanta la voz y aguarda a su momento desde la profesionalidad. La sanción por acumulación de amonestaciones que pesa sobre Iza le abre la puerta para sumar, sentirse importante y volver a recuperar sensaciones desde el verde.

Hay que tener presente que Zaldua no es titular desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando el Cádiz CF se impuso al Córdoba (2-0) en el Nuevo Mirandilla. Pero es un mal recuerdo para el zaguero vasco porque aquel día tuvo que dejar el partido por lesión a los 33 minutos, entrando en su lugar Fali.

Son 14 los encuentros oficiales que lleva disputado Zaldua (siete titularidades), que se acercan a los 16 de la temporada pasada, su techo desde que se incorporó al Cádiz CF en el verano de 2022. Su primer año de amarillo fue para olvidar porque cuando llevaba diez partidos sufrió una grave lesión que le hizo perderse el resto de la temporada. Muy mal estreno que, de alguna manera, le ha pasado factura posteriormente para pelear por ser un futbolista importante dentro de la plantilla.

Es por ello que el lateral mira al estadio de La Rosaleda con ilusión y esperanza de vivir una tarde favorable en lo personal y lo colectivo, y que su rendimiento sea alto para que su paisano Gaizka Garitano tenga dudas a la hora de confeccionar la alineación en la siguiente jornada.

En el momento en el que Zaldua acumule dos presencias en Liga, igualará su mejor registro como futbolista del Cádiz CF, por lo que a partir de ese momento dará forma a sus mejores números de amarillo dentro de una clara discreción. Y es que después de la lesión frente al Córdoba, permaneció seis semanas lesionado, y cuando regresó sumó 52 minutos en las siguientes 14 jornadas, unos datos muy flojos.

El rendimiento de Zaldua en el Cádiz CF estas tres campañas no ha sido para tirar cohetes por diversas circunstancias, y en el futuro del defensor más allá del próximo 30 de junio parece que esta realidad va a pesar. Y es que el jugador vasco parece que no va a prolongar su estancia en la entidad cadista más allá de la presente campaña. Si no salió en la segunda ventana de incorporaciones el pasado mes de enero, cumplirá la totalidad de su contrato y todo hace indicar que el curso venidero se unirá a otra escuadra.

Por eso cada oportunidad para el jugador es vida pura para sentirse futbolista y útil en el proyecto. Todo apunta a que saldrá de inicio en Málaga, pero no hay que ser muy rebuscado para deducir que tendrá que esperar a otra sanción o problemas físicos de Iza para disfrutar de minutos en el rectángulo de juego.

En su etapa en el primer equipo de la Real Sociedad, Zaldua alternó temporadas con una buena participación con otras en las que se movió en cifras similares a las que tiene ahora en el Cádiz CF. Por lo tanto, no es una situación nueva para el guipuzcoano.