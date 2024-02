Juanmi explica qué significa el partido entre el Cádiz CF y el Betis

El Cádiz CF y el Betis abren el viernes 9 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla (si las inclemencias meteorológicas no lo impiden) la 24ª jornada de Liga en un partido entre dos equipos que pelean por objetivos completamente opuestos.

Los locales necesitan ganar (acumulan 19 capítulos consecutivos si una victoria) para tratar de abandonar lo antes posible la zona de descenso (ocupan la 18ª posición a tres puntos de la salvación). Los visitantes, para avanzar en su objetivo de obtener una plaza europea (residen en la octava plaza a dos puntos de la sexta).

El duelo andaluz adquiere un carácter especial para un futbolista que ha cambiado de aires hace escasas fechas. Juanmi se unió al conjunto amarillo el pasado 1 de febrero cedido por el Betis para lo que resta de temporada tras militar en el Al-Riyadh (Liga saudí) en la primera parte del curso.

Tras debutar como cadista en el encuentro ante el Villarreal (participó el último cuarto de hora), Juanmi se topa de repente con el club al que pertenece hasta el 30 de junio de 2026 (volverá al Villamarín cuando acabe el campeonato), al que se mide en su segunda cita como temporero del equipo gaditano.

El atacante no oculta la realidad y cuenta lo que supone para él el envite que se dirime el primer viernes de Carnaval en el antiguo Carranza. En declaraciones a los medios oficiales de la entidad cadista, reconoce que "es un partido muy especial para mí y mi familia, mis dos hijos son de Sevilla, allí he vivido una de las etapas más bonitas de mi carrera. Seguramente será un partido especial pero ahora mismo me debo al Cádiz CF y estoy centrado en el partido".

⚽️ #CádizRealBetis: un partido muy especial para Juanmi. pic.twitter.com/KwCOuQCWtc — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 8, 2024

La duda es si Juanmi partirá en el once inicial (sería su primera titularidad como cadista) o deberá esperar su turno en el banquillo en un partido especial para él.