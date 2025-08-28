'Juan José, leyenda cadista', libro dedicado al ex jugador del Cádiz CF
Celebrado el acto de presentación de la publicación en el estadio Nuevo Mirandilla
Tabatadze cuenta cuáles son sus cualidades que puede aportar al Cádiz CF
El estadio Nuevo Mirandilla acogió el jueves 28 de agosto el acto de presentación oficial del libro 'Juan José, leyenda cadista', una obra que rinde homenaje a la figura de Juan José Jiménez, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Cádiz Club de Fútbol.
El acto contó con la presencia de familiares, amigos, representantes institucionales y aficionados cadistas, que quisieron acompañar al protagonista en un día tan especial. La publicación pone en valor la trayectoria deportiva y humana de Juan José, símbolo de entrega, pasión y compromiso con la entidad cadista. Ocupaba la posición de lateral derecho, sumó 295 partidos oficiales con el conjunto amarillo (el séptimo en la historia del club) y 82 con el Real Madrid. Acumuló en total 386 encuentros a lo largo de su carrera, entre ellos cuatro con la selección española absoluta.
Durante la presentación, el propio Juan José afirmó que "como gaditano y cadista deseo y espero los éxitos del club y la entrega de los jugadores". Posteriormente, Manuel Vizcaíno añadió que "recuperar la historia es poner en valor la imagen de Juan José y de otras tantas leyendas que tiene el Cádiz CF como Paco Baena, Pepe Mejías o Mágico González. Es una labor que el consejo de administración toma como prioritaria desde que llegó”.
Con esta presentación, desde el club descataron que el Nuevo Mirandilla "volvió a convertirse en punto de encuentro para celebrar la historia y la identidad cadista, reafirmando la importancia de figuras como Juan José en la memoria colectiva de nuestra afición".
También te puede interesar
Lo último