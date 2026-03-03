JP Financial, de la Sierra de Madrid al Cádiz CF

JP Financial ha aterrizado en el corazón del Cádiz CF en plena crisis deportiva de la entidad por la pésima marcha del primer equipo. Una llegada presumiblemente favorable para las arcas del club, pero que no va a resolver lo que está sucediendo ahora en el césped. Este anuncio que afecta al nombre del estadio genera dudas y desconcierto en el aficionado cadista.

Hablar de finanzas no está al alcance de todo el mundo por ese diseño confuso que presenta en muchas ocasiones. Sin embargo, hay voces y opiniones que lanzan con atrevimiento y seguridad que hay un antes y un después en las finanzas con el nacimiento de la firma que a partir de ahora da nombre al Estadio Nuevo Mirandilla.

Por situarnos mejor, cabe apuntar que JP Financial tiene su origen en la Sierra de Madrid en el año 2024, de lo que se encargan Javier Rumbo Lorenzo y Pedro Muñoz Vargas. Como firma de asesoramiento financiero se ha ido ganando un sitio en un mercado casi incontrolable sin estar en la elite; algo así como aspirar a la Liga de Campeones jugando en Segunda División.

Informaciones especializadas recogen que JP Financial apuesta por un mensaje cercano y claro con el que poder educar a su clientela en materia financiera, y una expansión con las herramientas que ofrecen las redes sociales para explicar su línea de actuación.

Fundada en plena Sierra de Madrid por Javier Rumbo Lorenzo y Pedro Muñoz Vargas, esta empresa va creciendo para convertirse en una de las firmas de asesoramiento financiero independiente más reconocidas del país. Lo intentan hacer sin despachos en la Castellana, sin jerga ininteligible, con un mensaje que se entienda dentro de lo confuso que puede parecer su papel y su llegada al Cádiz CF.

Echar un vistazo a algunos vídeos en su canal de YouTube, traslada la temática a lo que debe hacer un ahorrador medio para no caer en fallos habituales y evitables. En este sentido recalca, bajo su planteamiento empresarial, que no solo los ricos pueden invertir.

La firma que a partir de ahora da nombre al templo del cadismo trata de romper moldes en su manera de actuar, lo que, en ocasiones, tiene un efecto contrario por las dudas de futuribles clientes cuando no se tiene claro el control del dinero. Quizás la cercanía de la que presume puede ser una puerta para aferrarse a una coraza de empresa honesta.

Desde su cuenta de Instagram, @jpfinancial2024, donde ya superan los 23.000 seguidores, hablan desde el orgullo de poder presumir del esfuerzo de trasladar un mensaje claro para el complejo mundo financiero.

Desde el año pasado vienen apareciendo con un posicionamiento en eventos de nivel con patrocinios en el fútbol y el deporte en general. A su logotipo en las camisetas del Celta, en la ropa de entrenamiento de la UD Las Palmas, en la Copa del Rey de vela o en el Torneo Internacional de polo en Sotogrande es la prueba de ello, ahora se une el nombre del estadio en el que juega sus partidos el Cádiz CF.

En sus vídeos en Instagram y YouTube, responden a las preguntas más habituales que la gente se hace en su campo de control. ¿Qué hago con mis ahorros ahora que la inflación no para? ¿Puedo invertir si no tengo grandes cantidades? ¿Cómo puedo planificar el futuro de mis hijos? Desde JP Financial responden que "el objetivo no es vender productos financieros, sino que el cliente recupere el control sobre su dinero y su futuro".

La sede de esta firma continúa en Madrid, si bien hay numerosas líneas de trabajo con clientes en toda España y de países como Portugal y México. Presumen de expansión, "sin perder la cercanía del tú a tú" y defienden que "ha sido posible gracias al boca a boca, las recomendaciones y una reputación construida sobre hechos, no sobre promesas".