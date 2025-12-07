José Alberto López: "Ir 2-0 abajo ha sido injusto"

José Alberto López, responsable de la plantilla del Racing de Santander, empezó agradeciendo el respaldo de la masa social antes de entrar en valoraciones del triunfo sobre el Cádiz CF. "Ha sido impresionante, como el desplazamiento que han hecho a 1.000 kilómetros de distancia. Creo que ha sido un partido muy difícil. El Cádiz tuvo ocasión de hacer 3-1, nos dejó comida y nosotros, si nos dejan comida, somos un equipo que cree en lo que hace, como ha demostrado el equipo con ese 2-0. El resultado es lo que hemos conseguido por la contundencia ofensiva. No estoy contento con los primeros diez minutos, que creo que han sido por falta de contundencia".

Un 2-0 que no reflejaba la realidad. "Creo que ir 2-0 abajo ha sido injusto porque se ha dado con muy poco. El partido era tener control y tranquilidad con el balón. Sabíamos que si conseguíamos eso íbamos a generar ocasiones como para darle la vuelta".

El papel de sus pupilos. "Los jugadores se han vaciado y lo han dado todo. Estoy muy contento por el equipo. Creo que es una victoria de fe y este es el camino. Tenemos que seguir con humildad y los pies en el suelo. La tendencia de los últimos partidos del equipo es la línea que todos queremos ver".

¿Marcador justo? "Ha habido tantas emociones que el fútbol no entiende de justo o injusto. Nosotros hemos hecho tres goles y creo que ha sido un partido muy bonito sobre todo para los que estáis fuera".