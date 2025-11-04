Iván Alejo la lía en el Valladolid antes del partido contra el Cádiz CF: beso a un rival y expulsión

Uno de los atractivos del encuentro entre el Cádiz CF y el Real Valladolid del 13º capítulo liguero que se disputa el próximo domingo 9 de noviembre en el estadio Nuevo Mirandilla es el regreso por un día de Iván Alejo a la que fue su casa durante cinco temporadas y media.

Iván Alejo llegó al Cádiz CF en la campaña 2019-20 cedido por el Getafe con opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera División. Participó en el histórico salto del conjunto amarillo a la élite en julio de 2020 (en plena pandemia) y pasó a ser propiedad de la entidad cadista, que pagó dos millones de euros por su fichaje.

El extremo acumuló 163 partidos oficiales durante su estancia en el Cádiz CF (más de cien en Primera) y formó parte de la plantilla del descenso a Segunda. Con los gaditanos en la segunda categoría, a mitad del curso 2024-25 salió cedido al Apoel de Nicosia con opción de compra obligatoria. Allí sufrió problemas para cobrar su salario y el pasado mes de julio llegó a un acuerdo para quedarlibre y unirse al Valladolid.

A sus 30 años, Iván Alejo cumplió su sueño de jugar en el equipo de su tierra, del que se había ido en edad cadete. Se unió con el objetivo de luchar por el ascenso tras el descenso sufrido la pasada temporada.

Iván Alejo se ha reciclado y ya no ejerce de extremo sino de lateral derecho, posición en la que destaca y que ocupará en su vuelta al santuario cadista.

El futbolista vallisoletano contribuyó a la victoria (2-1) que su equipo logró el lunes 3 de noviembre en el duelo frente al Granada disputado en el estadio José Zorrilla que clausuró la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion. Jugó todo el partido y en la recta final fue protagonista de una acción poco habitual que provocó la expulsión de un adversario.

El conjunto local remontó un gol del Granada y en los últimos minutos (en el tiempo de prolongación), cuando defendía el resultado que le daba el triunfo, Iván Alejo y el jugador del Granada Diego Hormigo tuvieron un encontronazo que el ex del Cádiz CF resolvió con un beso en la cabeza de su oponente. Hormigo le respondió al instante con un golpe con un brazo que le costó la cartulina roja. El árbitro explicó en el acta que expulsó al jugador del Granada "por golpear con el brazo en el cuello de un rival con uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado".