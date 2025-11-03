Carlos Fernández marca los goles que no hizo en el Cádiz CF pero tiene un problema

Paradojas de la vida. El Cádiz CF tiene problemas en la delantera y un ariete que la pasada temporada 2024-25 militó en el conjunto amarillo marca ahora los goles que no hizo durante su estancia en el club del Nuevo Mirandilla.

Carlos Fernández formó parte de los amarillos el curso pasado cedido por la Real Sociedad. No tuvo un paso afortunado. Participó en 32 partidos de Liga (18 como titular) para un total de 1.600 en los que marcó un solo tanto. Su único gol fue en la recta final del campeonato, cuando acertó en el encuentro ante el Almería de la 39ª jornada.

El atacante regresó al cuadro donostiarra, con el que hizo la pretemporada aunque le enseñaron la puerta de salida y recaló en el Mirandés, de nuevo en calidad de cedido.

El delantero se ha adaptado muy bien a su nuevo equipo. De hecho, lleva cinco goles en diez partidos, nada que ver con la pobre cifra que cosechó en el Cádiz CF. Ahora mismo atesora más dianas que toda la delantera del equipo amarillo. El pasado fin de semana firmó su primer doblete con los burgaleses que sin embargo no pudo evitar la derrota (3-2) en el campo de la Cultural Leonesa.

Carlos Fernández es el máximo anotador de su equipo (suma casi la mitad de los 12 tantos que acreditan los rojillos) pero mientras sobresale vive una situación complicada. Le va bien en el plano individual pero no en el colectivo. Y es que, después de doce capítulos ligueros, el Mirandés ocupa la penúltima posición con sólo 9 puntos (de 36), a cuatro de la permanencia.

El conjunto que ejerce de anfitrión en Anduva reside en plaza de ascenso y el club, para tratar de resolver la crisis de resultados, ha decidido presincidir de su entrenador, Fran Justo. Se trata del quinto técnico destituido en lo que va de curso en Segunda División después de Hohan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting de Gijón) y Gabi Fernández (Real Zaragoza).