Investigan a 57 personas por una riña entre aficionados en la previa del Granada-Cádiz CF

La Policía Nacional investiga a cerca de sesenta personas por participar en los altercados registrados el pasado 25 de octubre antes del partido que enfrentó en Los Cármenes al Granada contra el Cádiz CF, una riña en la que entonces se incautaron armas y 34 palos.

Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, en la causa han participado comisarías de Granada, Cádiz y Málaga, con coordinación de la de Madrid.

La operación se activó este martes, ha permitido identificar y poner a disposición judicial a 57 personas y, aunque las diligencias siguen activas, no se espera que la cifra de procesados varíe mucho.

Según ha adelantado el diario digital AhoraGranada, la Brigada de Información de la Policía Nacional de Granada que lidera la operación se ha encargado del arresto de 16 seguidores en Granada, unos 35 aficionados en Cádiz y media docena de Málaga, todos en libertad provisional.

Se enfrentan a cargos por riña tumultuaria y desórdenes públicos en una causa que dirige el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.

El día de la trifulca, el pasado 25 de octubre, la Policía Nacional identificó a 49 personas por su posible participación en la pelea registrada entre aficionados del Granada CF y del Cádiz CF.

La pelea se centró en los alrededores del Nuevo Los Cármenes y enfrentó a posibles ultras, a los que los agentes intervinieron 34 palos, un puño americano y un anillo triple puntiagudo. Además, durante la intervención, un vehículo policial sufrió daños en una luna.