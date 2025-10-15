El importante rol de Álex Fernández en el Cádiz CF

Además de dar los buenos días, el primer mensaje que el Cádiz CF lanzó en sus cuentas de redes sociales el miércoles 15 de octubre fue para felicitar a Álex Fernández por su cumpleaños.

El centrocampista se incorporó al conjunto amarillo en los primeros días de agosto de 2017 cuando tenía 24 años con el reto de relanzar su carrera después de haber sufrido con el Elche el amargo trago del descenso a la entonces conocida como Segunda B.

Álex formó en la cantera del Real Madrid y llegó a debutar en el primer equipo de la mano de José Mourinho antes de volar fuera del club blanco como tantos jóvenes criados en Valdebebas. Espanyol, Rijeka (Croacia), Reading (Inglaterra), Elche... La estabilidad que no halló en otros equipos la acabó encontrando en el Cádiz CF, donde alcanzó su nivel más alto como futbolista. Ejerció un rol importante en el ascenso a Primera, sumó partidos y goles y se ganó un hueco entre las leyendas del club.

El madrileño recorre su novena campaña como cadista con la misma ilusión que el primer día. Acumula 40 goles y 284 partidos oficiales, el décimo con más encuentros en la historia del club y con opciones de seguir subiendo puestos. Tiene la posibilidad de llegar a los 300 encuentros, una cifra reservada a un pequeño grupo de jugadores.

Álex Fernández cumple 33 años convertido en un gaditano más y en una leyenda viva del Cádiz CF que sigue aportando su grano de arena con el rol que le toque desempeñar. Renovó por una temporada (hasta el 30 de junio de 2026) gracias a la insistencia de Gaizka Garitano cuando llegó a parecer más fuera que dentro. El entrenador es consciente de que es necesario contar en el vestuario con un futbolista comprometido con la causa cadista que siempre está dispuesto a echar una mano en el momento que sea necesario y en la posición que haga falta. Juegue más o menos, su papel es importante por lo que representa en el vestuario.

El medio ha jugado casi de todo a lo largo de estos años pensando siempre en el bien del equipo. En el reciente partido contra el Huesca, ocupó el puesto de doble pivote en la que fue su primera titularidad del curso. Ofreció un gran rendimiento y ayudó a la consecución de un triunfo que se tradujo en el liderato. Fue su primer encuentro de principio a fin en el trayecto de su última campaña en el conjunto amarillo salvo una nueva prolongación de su contrato.

Álex recorre a priori su última temporada en el Cádiz CF y disfruta de cada momento, en este caso con el equipo en lo alto de la clasificación.