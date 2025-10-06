Las imágenes del Las Palmas-Cádiz CF
El conjunto amarillo sufre su primera derrota de la temporada en LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF recibe una dosis de realidad en Las Palmas (1-0)

06 de octubre 2025 - 01:00

El Cádiz sufrió este domingo su primera derrota de la temporada en LaLiga Hypermotion al caer por 0-1 ante la UD Las Palmas. Un tanto de cabeza de Sergio Barcia a la salida de un córner en el minuto 85 de partido dio al traste con el control defensivo que hasta ese momento ejerció el conjunto dirigido por Gaizka Garitano. El conjunto gaditano se sitúa en tercera posición con 15 puntos.

