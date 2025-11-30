Las imágenes del Córdoba-Cádiz CF

El Cádiz CF ha conquistado Córdoba en partido de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto de Gaizka Garitano ha conseguido romper una mala racha de seis partidos sin vencer con una victoria por 1-2. Tras una mala primera mitad, a los 18 segundos de la reanudación abrió la lata De la Rosa con un remate de cabeza ante el que Iker Álvarez no pudo hacer nada.
En el 55' fue el turno de Diakité con un zurdazo que entró por la escuadra de la meta cordobesista. Recortó distancias Dalisson en el 57'. La mala noticia del encuentro fue la probable grave lesión de rodilla de Kovacevic, a la espera de las pruebas pertinentes.
