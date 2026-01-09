Las imágenes del Cádiz CF-Sporting

El Cádiz CF ha finalizado la primera vuelta de la temporada en LaLiga Hypermotion con un buen triunfo por 3-2 ante el Sporting de Gijón. Los tantos de Álvaro García Pascual, Brian Ocampo y Tabatadze, este último desde los 11 metros, permitieron a los de Gaizka Garitano dejar los tres puntos en el Nuevo Mirandilla.

La victoria, que parecía segura, solo se tambaleó en los instantes finales con los tantos de Dubasin de penalti y de Gaspar. De esta forma, el conjunto amarillo suma ya 34 puntos.