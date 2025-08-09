Horario y dónde ver el Cádiz CF - Córdoba del Trofeo Carranza

Este sábado, 9 de agosto, se celebra la LXXI edición del Trofeo Ramón de Carranza con un duelo que pone frente a frente al Cádiz CF y el Córdoba, dos equipos andaluces que por segunda temporada consecutiva se verán las caras en LaLiga Hypermotion.

El conocido como 'Trofeo de los trofeos' se disputa un año más a partido único, teniendo al Nuevo Mirandilla como escenario y un precio simbólico en las entradas para los abonados del Cádiz CF, de cara a que las gradas presenten el mejor aspecto posible.

Canal Sur Televisión retransmite el partido del Trofeo Carranza que enfrentará al Cádiz CF y al Córdoba. Será la última prueba seria para ambos equipos a una semana de que comience la competición en Segunda División. El Ramón de Carranza era uno de los torneos más prestigiosos y de más solera de cuantos se celebran en España en verano. Su andadura comenzó en 1955 y se disputó en formato de cuadrangular hasta 2017. Desde entonces, se disputa a partido único. La narración correrá a cargo de Antonio Bustos con los comentarios técnicos de Juan Carlos Gómez.

Horario y dónde seguir el partido

El encuentro dará comienzo a las 21:45 horas y se podrá seguir en directo por Canal Sur Televisión y PLAIZ. La cadena autonómica ha confirmado su presencia en las pequeñas pantallas al tratarse de un duelo andaluz y conectará a las 21:35 horas.