¡Hola, hola! Homenaje a la radio y a una vida

¡Holaaaaaa, Holaaaaaa!...¡Pepe, un purito!... el domingo pasamos gran parte del día y de la noche en el coche y al volante, con lo que tuvimos la oportunidad y la chorra de encontrarnos con uno de los mejores programas de la historia de la radio que jamás hayamos oído. Casi entero, desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:30 de la madrugada, son trece horas y media de radio muy buena, de la mejor radio.

Vaya "Tiempo de Juego" que se marcaron los segundos espadas del equipo de deportes de la COPE, los Corrochano, Frade, Hevias, Armenteros... quienes tomaron las riendas en un alarde de profesionalidad y humanidad al mismo tiempo, porque los primeros espadas ni podían hacerlo, ni podían estar en el estudio, tenían que estar en el tanatorio.

No se puede hacer mejor y no se puede explicar y sin dejar de lado la actualidad deportiva del "DOMINGO". Todo a la vez. Un ejercicio de radio magistral. Baste decir que, solos en el coche, nos hicieron reír y llorar por igual y casi a la vez. Hasta Manolo Lama retransmitió el Real Madrid-Real Sociedad desde el Santiago Bernabéu tras pasar todo el día en el tanatorio y no se le notó nada.

Ya por la noche en "El Partidazo" sí tomó las riendas y el relevo Juanma Castaño y arropándolo en el "Tertulión" ya sí estuvieron todos, hasta Manolo Lama, de nuevo, que hizo triplete... Tomás Wasch, Pedro Martín, Siro López, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, que se tiró todo el programa llorando..., Joseba Larrañaga, el mejor, nuestro ídolo, de Donosti y de la Real Sociedad, pero como casi todos ellos veranea aquí, en el Paraíso.

El único que no estuvo presente en estudio, pero sí "entró" aún con la voz entrecortada todavía, fue su hijo, su hermano, su amigo, su compañero, porque lo fueron todo a la vez durante más de treinta años, aunque sobre todo, que es lo que siempre marca la gran diferencia, lo que fueron es "cómplices", Paco González. ¡Viva la radio!

Todo eso solo lo puede inspirar, incluso ser su última gran obra un "monstruo" de la comunicación y de la vida, que hizo la radio en tecnicolor, que hizo de la publicidad un arte y un contenido más de la radio, que no nos ha vendido la Giralda porque no se puede, que no ya fue el número uno de la canción, quién no se acuerda de "El Gran Musical", que no ya fue el número uno de la TV, quién no se acuerda de "300 millones", que no ya fue el número uno de la radio, primero generalista y después deportiva. Fue el número uno en la vida, en la forma de vivirla y amarla, que es mucho más importante que ser el número uno en cualquier otra cosa.

Muere el hombre, un hombre de bien, muere un artista de la Vida con mayúsculas, nace la leyenda...saludémosle!!

PEPE DOMINGO CASTAÑO....¡HOLAAAA, HOLAAAAA!