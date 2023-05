La "guerra de los duelos", según el entrenador del Valladolid

El Real Valladolid afronta este viernes frente al Cádiz CF una nueva cita decisiva. Paulo Pezzolano, técnico blanquivioleta, apela "a la concentración, a la rebeldía y al amor propio". "Tenemos que ganar; son ellos o nosotros", advierte.

La polémica del último arbitraje. "Nos da energía y ganas de competir; de luchar más. Es lo que nos tiene que dar y lo que estamos buscando. Hay que salir más fuertes de esta situación, que fue difícil, y ahora tenemos que enfocarnos todos en lo que pasa dentro del campo, dentro de lo táctico y de lo físico. Tenemos que redoblar esfuerzos y sacar partido contra lo que sea y como sea".

Mentalmente. "Tenemos que estar preparados; estamos para esto. Mi trabajo es estar preparado para lo que viene. Yo tengo que estar preparado dentro de lo técnico-táctico para ayudar al equipo y solucionar lo que pueda pasar y ellos tienen que estar preparados para afrontar este partido como si fuera una final. Yo estoy viendo que están preparados. A mí no me gusta hablar mucho, prefiero que pasen las cosas y apoyarme en lo que pasa, y ellos lo van a confirmar dentro del campo. Es un partido en el que hay que ganar la guerra de los duelos, en el que hay que ser fuertes en los balones parados en contra, que en los saques laterales en contra, que para ellos son como córneres... Es un equipo aguerrido, que tiene minutos avasallantes en su casa y que sale a presionar. Tenemos que estar preparados contra eso. Tenemos una familia detrás y una ciudad detrás, tenemos que ir a ganar ese partido y vamos a ir con todo. Necesitamos los puntos".

Estado de la plantilla. "El partido pasado lo que sucedió fue el día anterior; si hay algo muy visual que no llega lo voy a decir sin ningún problema. Esperamos que estén todos; tenemos un entrenamiento más y estamos esperando al último segundo por algunos jugadores tocados. Creo en un 99,9% que estamos todos para el próximo partido. Veo que todos están queriendo estar".

¿Físicamente cómo se encuentran? "No hay excusas; no puede haberlas. Contra el Rayo necesitábamos más movimientos en el plantel y lo asumo, pero ahora no hay excusas. Ahora es todo más mental, conocer nuestras fortalezas, asumir nuestras debilidades, hacernos fuertes y ocultar esas debilidades. Tenemos equipo para ir ganar, son ellos o nosotros. tenemos que estar fuertes de la cabeza 100%. Veo al equipo bien mentalmente y la respuesta que está dando día a día dentro y fuera del campo. Esperamos que se vea dentro del campo lo que estoy diciendo".

Estado de Kenedy. "Sinceramente, a mí me gustó mucho la parte con bola de Kenedy contra el Sevilla. Tenemos que fijarnos que hace un año y tres meses o cuatro meses que él no participaba de inicio en un partido, y eso se paga. Está trabajando muy bien físicamente y se está entregando al 100% en todo lo que se le pide. Lo veo muy comprometido, pero es una cuestión de tiempo; hay físicos que lo van agarrando en el juego, no tanto en el entrenamiento, y yo vi que cada vez que agarraba la bola generaba algo en el rival diferente, porque tiene esa potencia y esa verticalidad que generaba cosas. Por momentos se quedaba quieto, estaba ahogado y le costaba más recuperarse, pero lo que nos importa es recuperarlo lo antes posible para estos últimos partidos. Está trabajando y queriendo revertir todas las lesiones que tuvo. Hay que apoyarlo, porque nos puede dar muchísimo. No vamos a ver al mejor Kenedy en estos momentos, pero vamos a ver un Kenedy que va creciendo. Lamentablemente estamos a final de temporada. Ojalá nos dé algo más, porque el Real Valladolid tiene un gran jugador a corto, medio y largo plazo por su potencia física y con bola también".

Cuatro derrotas consecutivas y ahora el Cádiz CF. "No entraba en los cálculos, pero es lo que pasó y hay que asumirlo. Asumo la responsabilidad. Hay que saber dónde están los problemas dentro de lo táctico, dónde se pueden solucionar los detalles que estamos teniendo y hacer todo lo que esté al alcance para el equipo se vea más fuerte y salir a jugar este partido como si fuera el definitorio".

Sangría de goles en contra. "Tenemos que trabajar con convencimiento y saber por qué nos está sucediendo eso: si nos falta más volumen de juego en el centro del campo, si nos falta más ganar el segundo balón, ganar las coberturas rápidas, ganar los duelos defensivos, ocupar mejor el área cuando defendemos... Hay que trabajarlo en lo audiovisual y en el campo e intentar mejorarlo, porque, si damos tantas oportunidades al rival, vamos a sufrir. Si no podemos obtenerlo defendiendo, porque no tenemos las características que queremos para defender de una manera determinada, necesitamos más oportunidades de gol y convertir".

El volumen ofensivo. "A veces entra y a veces no entra. Me preocuparía más si no llegáramos, si pateáramos tres veces al arco; ahí sí tendríamos un problema gigante. El equipo va para el frente y tiene oportunidades, pero hay que convertir; en estos partidos tenemos que ser responsables, tener responsabilidad y saber que si tenemos chances tenemos que convertir. En estos partidos no vamos a tener 28 remates, son (contra) equipos cerrados, aguerridos... Ojalá tengamos muchas oportunidades y las hagamos, pero tenemos que afinar la puntería y, la que tengamos, hacerla rápido, porque cambia el rumbo del partido si convertís primero. Nos pasó con el Girona, con el Mallorca, con el Valencia... Tenemos que lograr colectivamente hacernos más fuertes y seguir teniendo esas oportunidades de gol, para mí, sería espectacular".

¿Más pendiente del árbitro que del partido? "Eso no nos puede pasar. Tenemos que fijarnos en los 100 minutos de partido que va a haber, y cobre lo que cobre el árbitro, tenemos que seguir concentrados en lo que tenemos que hacer nosotros para ganar el partido; si nos empezamos a fijar otras cosas, se nos va el partido. Tenemos que estar tranquilos y sacar fuerza. Son once rivales y puede haber detalles que pueden pasar, pero tenemos que ganar el partido. Hay que ganarlo. Tenemos que tener esa rebeldía y ese amor propio y estar todos juntos para sacar esto adelante. Son momentos difíciles, pero hay tres equipos que lo están pasando peor, tenemos tres equipos abajo todavía. Tenemos que aprovechar que es un rival directo; son ellos o nosotros, no hay otra".